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Что делать, если владелец ID-карты забыл PIN- и PUK-коды

20:27, 19 июля 2026 194
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Пароли необходимы для доступа к бесконтактному электронному носителю с целью обновления дополнительной переменной информации.
Что делать, если владелец ID-карты забыл PIN- и PUK-коды
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Миграционная служба объяснила, зачем при получении ID-карты владелец должен самостоятельно записать цифровые комбинации PIN- и PUK-кодов своей ID-карты и что делать в случае, если он их забыл.

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«Это секретные коды вашей ID-карты», — подчеркнули в ведомстве. 

Пароли необходимы для доступа к бесконтактному электронному носителю с целью обновления дополнительной переменной информации. Например — изменения зарегистрированного места жительства или семейного положения.

Владелец ID-карты забыл PIN- и PUK-коды

Если лицо, на имя которого оформлен паспорт, не помнит PIN1 или PIN2, их можно разблокировать (изменить) с помощью PUK1 или PUK2 соответственно. 

Миграционная служба добавила, что в случае, если владелец ID-карты не помнит свои PIN- и PUK-коды, но желает пользоваться паспортом в полном объеме, ему необходимо обратиться в любое подразделение ГМС с заявлением об обмене паспорта в связи с непригодностью для дальнейшего использования и получить новый.

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миграционная служба

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