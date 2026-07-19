Что делать, если владелец ID-карты забыл PIN- и PUK-коды

Пароли необходимы для доступа к бесконтактному электронному носителю с целью обновления дополнительной переменной информации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба объяснила, зачем при получении ID-карты владелец должен самостоятельно записать цифровые комбинации PIN- и PUK-кодов своей ID-карты и что делать в случае, если он их забыл.

«Это секретные коды вашей ID-карты», — подчеркнули в ведомстве.

Пароли необходимы для доступа к бесконтактному электронному носителю с целью обновления дополнительной переменной информации. Например — изменения зарегистрированного места жительства или семейного положения.

Владелец ID-карты забыл PIN- и PUK-коды

Если лицо, на имя которого оформлен паспорт, не помнит PIN1 или PIN2, их можно разблокировать (изменить) с помощью PUK1 или PUK2 соответственно.

Миграционная служба добавила, что в случае, если владелец ID-карты не помнит свои PIN- и PUK-коды, но желает пользоваться паспортом в полном объеме, ему необходимо обратиться в любое подразделение ГМС с заявлением об обмене паспорта в связи с непригодностью для дальнейшего использования и получить новый.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.