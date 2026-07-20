  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Женщина приобрела имущество на приватизационном аукционе, но обратилась не в тот суд — решение ВС

11:43, 20 июля 2026 209
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Споры, связанные с приватизацией государственного или коммунального имущества, рассматривают хозяйственные суды, даже если покупателем является обычное физическое лицо.
Женщина приобрела имущество на приватизационном аукционе, но обратилась не в тот суд — решение ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Споры относительно приватизации государственного или коммунального имущества, в частности те, которые касаются определения объема прав на земельный участок под приватизированным объектом, подлежат рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства. Участие физического лица в процедуре приватизации имущества не изменяет правовой природы такого спора и не является основанием для его разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Женщина приобрела на аукционе несколько объектов недвижимости, которые ранее принадлежали государству. Эти здания были расположены на земельном участке, находившемся в постоянном пользовании исправительной колонии.

После покупки недвижимости она считала, что вместе со зданиями к ней перешло и право пользования соответствующей частью земельного участка. Поэтому она обратилась в суд с требованием прекратить право пользования землей за колонией и признать это право за собой.

В обоснование заявленных требований истица указала, что в марте 2023 года приобрела в собственность объекты недвижимого имущества (казармы, вольеры и т. п.) в порядке малой приватизации. Эти объекты расположены на земельном участке, находящемся в постоянном пользовании Божковской исправительной колонии. Истица считала, что с приобретением права собственности на недвижимость к ней автоматически перешло право пользования землей (принцип единства юридической судьбы земельного участка и здания), и поэтому просила прекратить право колонии на часть участка и признать это право за собой.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска ввиду отсутствия правовых оснований для его удовлетворения.

Позиция Верховного Суда

ВС не согласился с выводами судов предыдущих инстанций, отменил их решения и закрыл производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 255 ГПК Украины.

Согласно положениям Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» и устоявшейся практике Большой Палаты Верховного Суда дела по спорам относительно приватизации имущества (кроме государственного жилищного фонда) относятся к исключительной юрисдикции хозяйственных судов.

Споры относительно приватизации возникают в связи с отчуждением государственного имущества и возникновением соответствующего объема прав у субъектов частной собственности. Поскольку данный спор касается объема прав на земельный участок, приобретенных истицей именно в процессе приватизации недвижимости, он должен рассматриваться по правилам хозяйственного судопроизводства.

ВС подчеркнул, что участие физического лица в процедуре приватизации не изменяет хозяйственного характера спора. Следовательно, суды предыдущих инстанций ошибочно рассмотрели дело в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление Верховного Суда от 24 июня 2026 года по делу № 545/487/25 (производство № 61-3868св26).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда хозяйственный спор приватизация судебная практика КЦС ВС аукцион

Популярные новости

Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

12:03, 19 июля 2026 8k
На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

12:39, 19 июля 2026 7k
Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

13:33, 19 июля 2026 7k
Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 12k
Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

16:15, 19 июля 2026 4k
Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

10:00, 18 июля 2026 26k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Спонсор хотел взыскать 2,5 млн грн с хоккейного клуба из-за задержки чемпионата Украины по хоккею — Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Из-за того, что Чемпионат Украины по хоккею вовремя не стартовал, спонсор получил шанс вернуть аванс в размере 2,5 млн грн: Верховный Суд не поддержал решение, которым с компании взыскали 9,5 млн грн в пользу хоккейного клуба.

Ваш аккаунт уже могли использовать против вас: какие доказательства необходимо сохранить для суда и полиции

Несанкционированный доступ к аккаунту может привести не только к потере контроля над профилем, но и к мошенничеству.

Жена погибшего военнослужащего записала на него чужого ребенка: мать военнослужащего оспорила запись об отцовстве в Верховном Суде

ВС подтвердил, что мать умершего мужчины имеет право оспорить его отцовство, если доказано, что при жизни он не знал о внесении сведений о нем как об отце в актовую запись о рождении ребенка.

300 электриков, сантехников и сварщиков 24/7 должны быть готовы к ликвидации последствий атаки: Кабмин запускает новые правила

Такой механизм предусматривает постановление Кабинета министров № 909, которым вводится двухлетний эксперимент по формированию национальных бригад восстановления.

После обращения о домашнем насилии соцслужбы обяжут оценивать риски для детей в этих семьях

Государство наконец-то увидело «невидимых» жертв домашнего насилия: новая инициатива заставляет систему признать, что угроза в семье — это угроза ребенку в доме.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]