Женщина приобрела имущество на приватизационном аукционе, но обратилась не в тот суд — решение ВС

Споры, связанные с приватизацией государственного или коммунального имущества, рассматривают хозяйственные суды, даже если покупателем является обычное физическое лицо.

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Споры относительно приватизации государственного или коммунального имущества, в частности те, которые касаются определения объема прав на земельный участок под приватизированным объектом, подлежат рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства. Участие физического лица в процедуре приватизации имущества не изменяет правовой природы такого спора и не является основанием для его разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

Женщина приобрела на аукционе несколько объектов недвижимости, которые ранее принадлежали государству. Эти здания были расположены на земельном участке, находившемся в постоянном пользовании исправительной колонии.

После покупки недвижимости она считала, что вместе со зданиями к ней перешло и право пользования соответствующей частью земельного участка. Поэтому она обратилась в суд с требованием прекратить право пользования землей за колонией и признать это право за собой.

В обоснование заявленных требований истица указала, что в марте 2023 года приобрела в собственность объекты недвижимого имущества (казармы, вольеры и т. п.) в порядке малой приватизации. Эти объекты расположены на земельном участке, находящемся в постоянном пользовании Божковской исправительной колонии. Истица считала, что с приобретением права собственности на недвижимость к ней автоматически перешло право пользования землей (принцип единства юридической судьбы земельного участка и здания), и поэтому просила прекратить право колонии на часть участка и признать это право за собой.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска ввиду отсутствия правовых оснований для его удовлетворения.

Позиция Верховного Суда

ВС не согласился с выводами судов предыдущих инстанций, отменил их решения и закрыл производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 255 ГПК Украины.

Согласно положениям Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» и устоявшейся практике Большой Палаты Верховного Суда дела по спорам относительно приватизации имущества (кроме государственного жилищного фонда) относятся к исключительной юрисдикции хозяйственных судов.

Споры относительно приватизации возникают в связи с отчуждением государственного имущества и возникновением соответствующего объема прав у субъектов частной собственности. Поскольку данный спор касается объема прав на земельный участок, приобретенных истицей именно в процессе приватизации недвижимости, он должен рассматриваться по правилам хозяйственного судопроизводства.

ВС подчеркнул, что участие физического лица в процедуре приватизации не изменяет хозяйственного характера спора. Следовательно, суды предыдущих инстанций ошибочно рассмотрели дело в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление Верховного Суда от 24 июня 2026 года по делу № 545/487/25 (производство № 61-3868св26).

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