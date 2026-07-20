Длительное уголовное производство может быть уважительной причиной пропуска срока исковой давности — вывод ВС

Когда длительное уголовное производство не препятствует государству вернуть незаконно отчужденные земли из-за пропуска срока исковой давности

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда подтвердила возможность истребования государством земель лесного фонда, которые незаконно выбыли из его собственности, и разъяснила, что длительное рассмотрение уголовного производства, в рамках которого устанавливались обстоятельства незаконного выбытия таких земель, при определенных обстоятельствах может быть уважительной причиной пропуска срока исковой давности. При этом Суд подчеркнул, что само по себе длительное рассмотрение уголовного дела не означает автоматического признания причин пропуска срока уважительными — этот вопрос должен решаться с учетом конкретных обстоятельств каждого дела.

К такому выводу Объединенная палата КГС ВС пришла по делу № 354/625/15.

Обстоятельства дела

Спор касался земель государственного лесного фонда, которые в 2002–2003 годах были незаконно изъяты из пользования государственного лесохозяйственного предприятия и переданы в частную собственность.

Как установили суды, должностные лица Поляницкого сельского совета составили и подделали официальные документы, на основании которых земли государственного лесного фонда были незаконно изъяты, изменено их целевое назначение и переданы в частную собственность гражданам под жилую застройку. Одним из таких приобретателей стал ответчик, который получил земельный участок площадью 0,1 га, а в 2011 году разделил его на два отдельных земельных участка и оформил новые государственные акты о праве собственности.

Еще в 2004 году было начато уголовное производство в отношении должностных лиц сельского совета. В его рамках ГП «Ворохтянское лесное хозяйство» заявило гражданский иск о возмещении причиненного государству ущерба. Лишь в 2015 году суд закрыл уголовное производство в связи с истечением сроков давности привлечения виновных к уголовной ответственности, а гражданский иск оставил без рассмотрения, разъяснив право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. После этого ни ГП «Ворохтянское лесное хозяйство», ни Государственное агентство лесных ресурсов Украины с соответствующим иском в суд не обращались.

В сентябре 2015 года прокурор, действуя в интересах государства, подал иск об истребовании земельных участков и просил признать уважительными причины пропуска срока исковой давности.

Суд первой инстанции истребовал земельные участки в собственность государства в лице Государственного агентства лесных ресурсов Украины, однако отказал в требовании о признании недействительными государственных актов, поскольку признал такой способ защиты ненадлежащим. Апелляционный суд оставил это решение без изменений. Собственник земельных участков обжаловал эти решения в Верховный Суд.

Что решил Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС оставила кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений. Верховный Суд согласился, что земельные участки выбыли из государственной собственности помимо воли государства вследствие незаконных действий должностных лиц, а потому подлежат истребованию как имущество, незаконно выбывшее из владения собственника, в соответствии со статьей 388 Гражданского кодекса Украины.

Отдельное внимание Суд уделил вопросу исковой давности.

Объединенная палата отметила, что уважительными причинами пропуска срока исковой давности могут быть лишь такие обстоятельства, которые по объективным и не зависящим от истца причинам делали невозможным или существенно затрудняли своевременное обращение в суд.

Вместе с тем Верховный Суд обратил внимание, что если именно в рамках уголовного производства длительное время устанавливались обстоятельства незаконного выбытия имущества, а постоянный землепользователь уже осуществлял процессуальные действия по защите своих прав путем подачи гражданского иска в уголовном деле, то при конкретных обстоятельствах дела такое длительное рассмотрение уголовного производства может быть признано уважительной причиной пропуска срока исковой давности для обращения с требованием об истребовании земельного участка. При этом Суд подчеркнул, что оценка уважительности причин должна осуществляться индивидуально в каждом конкретном деле.

Передавая дело на рассмотрение Объединенной палаты, коллегия судей Кассационного гражданского суда предлагала отступить от правовых выводов, изложенных в ряде постановлений Верховного Суда 2025 года относительно оценки уважительности причин пропуска срока исковой давности в подобных спорах. Однако Объединенная палата пришла к выводу, что сформированная правовая позиция соответствует закону, а потому оснований для отступления от нее нет.

Кроме того, Верховный Суд подтвердил устоявшуюся правовую позицию, что для истребования имущества из чужого незаконного владения собственник не обязан одновременно обжаловать решения органа власти, записи государственной регистрации, государственные акты или иные документы, на основании которых имущество выбыло из его собственности. Такие требования не являются надлежащим и эффективным способом защиты, поскольку сами по себе не обеспечивают возврат имущества собственнику. Надлежащим способом защиты в таких случаях является виндикационный иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.