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Граждане с регистрацией на ВОТ не могут подтвердить место жительства: в Раде хотят изменить закон

10:31, 20 июля 2026 207
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Для украинцев с ВОТ хотят ввести новый порядок подтверждения места жительства.
Граждане с регистрацией на ВОТ не могут подтвердить место жительства: в Раде хотят изменить закон
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15420, который предлагает ввести временный порядок подтверждения места жительства граждан, зарегистрированных на временно оккупированных территориях Украины. Документ должен устранить проблему, из-за которой тысячи украинцев не могут подтвердить свой адрес и воспользоваться рядом государственных услуг.

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Почему возникла проблема

После введения новой системы регистрации места жительства через реестры территориальных общин именно эти реестры стали единственным официальным источником подтверждения адреса. В то же время на временно оккупированных территориях такие реестры не были созданы, а передача картотек от Государственной миграционной службы не состоялась.

На временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины, где на момент внедрения реформы органы государственной власти и местного самоуправления не осуществляли свои полномочия, территориальные общины и соответствующие реестры не были созданы, а передача картотек от органов Государственной миграционной службы не состоялась.

Вследствие этого граждане, имеющие действующие паспорта гражданина Украины со сведениями в Едином государственном демографическом реестре (ЕГДР) о месте жительства на ВОТ, фактически лишены возможности:

  • подтвердить свой адрес проживания;
  • подать декларацию о месте проживания через ЦПАУ или портал «Дія»;
  • получить выписку из реестра территориальной общины.

Это приводит к существенному ограничению прав граждан на доступ к образованию (в частности, фиксируются случаи отказа в подтверждении проживания на ВОТ для реализации права на льготное поступление в учебные заведения), получение социальных выплат, административных услуг, оформление наследства, а также делает невозможной регистрацию места жительства новорожденных детей по адресу родителей, зарегистрированных на ВОТ.

Наличие этой проблемы также подтверждается многочисленными обращениями областных военных администраций (в частности, Луганской ОВА) и находится в поле внимания Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Что предлагает законопроект

Раздел VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине» хотят дополнить новым пунктом 10-4. Правила предусматривают введение временного порядка подтверждения места жительства на временно оккупированных территориях на период действия военного положения и еще в течение одного года после его прекращения или отмены.

Подтверждение места жительства предлагается осуществлять на основании:

  • сведений Единого государственного демографического реестра;
  • штампа о регистрации в паспорте-книжечке;
  • электронных данных, записанных на ID-карте;
  • справки о внесении сведений в Единый государственный демографический реестр.

Если необходимые сведения будут отсутствовать или противоречить друг другу (в частности, из-за невозможности доступа к бумажным носителям или локальным реестрам временно оккупированных территорий Украины), Государственная миграционная служба или ее территориальные подразделения должны будут в течение трех рабочих дней подтвердить место жительства на основании анализа других государственных информационных ресурсов.

Для этого предлагается использовать данные:

  • Государственного реестра избирателей;
  • Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков;
  • Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины;
  • информационных систем Министерства социальной политики, в частности Единой информационной системы социальной сферы относительно внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность подачи заявления. Подача заявления о подтверждении места жительства в соответствии с данным Порядком может осуществляться лицом как в бумажной форме (через центры предоставления административных услуг или органы Государственной миграционной службы), так и в электронной форме — средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія), в частности через мобильное приложение.

Сформированная по новому порядку выписка будет иметь статус официального документа, подтверждающего место жительства лица на временно оккупированной территории. Законопроектом предусмотрено, что такой документ будет обязательным к принятию всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности.

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Верховная Рада Украины законопроект война Госмиграционная служба Дия

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