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Разместили объявление о продаже котят — это может обернуться штрафом в 85 тысяч гривен

10:49, 20 июля 2026 140
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Не каждая продажа домашнего животного является нарушением, но в отдельных случаях можно получить штраф до 85 тысяч гривен.
Разместили объявление о продаже котят — это может обернуться штрафом в 85 тысяч гривен
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Продажа домашних животных через социальные сети, специализированные сайты и онлайн-платформы давно стала привычным способом найти новых владельцев для котят и щенков или получить дополнительный доход. В то же время далеко не все продавцы задумываются, что регулярная торговля животными может считаться предпринимательской деятельностью. Если она осуществляется без государственной регистрации и уплаты налогов, продавцу могут грозить значительные штрафы, а в отдельных случаях — даже конфискация имущества и средств, полученных от продажи.

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Когда продажа домашних животных считается предпринимательской деятельностью

Торговля домашними животными, имеющая признаки систематической деятельности и осуществляемая с целью получения прибыли, должна соответствовать требованиям законодательства.

Если лицо осуществляет хозяйственную деятельность без государственной регистрации или без необходимых разрешительных документов, это является нарушением законодательства.

Согласно статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях за такое нарушение может быть наложен штраф в размере от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 до 34 тысяч гривен.

Помимо штрафа, суд может применить конфискацию продукции, оборудования, сырья, орудий производства и средств, полученных в результате незаконной деятельности.

Если такое нарушение совершено повторно в течение года или деятельность связана с получением значительного дохода, размер штрафа может увеличиться до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это составляет до 85 тысяч гривен. В таком случае также возможна конфискация имущества и доходов, связанных с правонарушением.

За что еще могут оштрафовать владельцев домашних животных

Украинское законодательство предусматривает ответственность не только за незаконную торговлю домашними животными, но и за нарушение правил их содержания.

В частности, штраф может быть наложен за выгул собак без поводка или намордника в случаях, когда их использование является обязательным, а также за неуборку за домашними питомцами в общественных местах.

За такие нарушения предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен, а за повторное нарушение в течение года — до 510 гривен.

За жестокое обращение с животными закон устанавливает значительно более строгую ответственность — штраф до 8 500 гривен или административный арест.

Кроме того, если домашнее животное причинило вред здоровью человека или его имуществу, ответственность также будет нести владелец животного.

В Полтавской области уже зафиксирован случай привлечения к ответственности

Практический пример применения этих норм произошел в Полтавской области.

В мае 2026 года специалисты налоговой службы провели фактическую проверку жительницы региона после обращения граждан через сервис «ТАХ Control». Причиной стала информация о продаже ею котят популярной породы с редким окрасом.

Во время проверки налоговики зафиксировали факт продажи животного и установили признаки систематического ведения предпринимательской деятельности. В частности, речь шла о регулярном размещении объявлений о продаже котят и использовании социальных сетей для рекламы и поиска покупателей.

По результатам проверки в отношении женщины составили административный протокол по статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях за осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Материалы дела передали в суд.

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