В Prozorro нашли ФЛП со статусом пропавших без вести, которые выиграли государственные тендеры

Выявлена аномалия в государственных закупках: среди победителей тендеров были предприниматели со статусом пропавших без вести.

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Физические лица-предприниматели продолжают наращивать свое присутствие в государственных закупках. Только за первое полугодие 2026 года они уже одержали почти миллион побед в тендерах через систему Prozorro, а отдельные предприниматели устанавливают рекорды по количеству выигранных закупок и сотрудничеству с сотнями государственных заказчиков. В то же время анализ данных выявил и проблемные случаи: среди победителей тендеров были предприниматели, которые на момент заключения договоров имели статус пропавших без вести.

Почти 83,5 тысячи ФЛП уже выиграли 923 тысячи государственных тендеров

По состоянию на начало июля 2026 года, по данным государственной электронной системы публичных закупок Prozorro, победителями государственных тендеров уже стали 83 422 физических лица-предпринимателя. Всего они выиграли 923 739 закупок.

Для сравнения, за весь 2025 год победителями государственных тендеров стали 115 512 ФЛП, которые выиграли более 2 млн тендеров. Опендатабот указывает: это было на 38% больше, чем до начала полномасштабного вторжения, однако на 30% меньше, чем в рекордном 2024 году.

ФЛП все активнее участвуют в государственных закупках

Аналитики отмечают, что предприниматели все активнее присоединяются к системе государственных закупок, особенно если сравнивать с довоенным периодом.

Так, если проанализировать показатели за 2025 год, то на одного предпринимателя в среднем приходилось почти 18 выигранных тендеров. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял лишь 6,2 тендера на одного ФЛП.

Один предприниматель выиграл более 2,2 тысячи тендеров за полгода

Среди участников закупок есть и абсолютные лидеры.

Так, в 2026 году один предприниматель уже выиграл 2 288 тендеров, что стало лучшим результатом среди ФЛП в этом году.

Еще один предприниматель отличился наибольшим количеством заказчиков: он победил в 788 тендерах, сотрудничая сразу с 769 различными заказчиками.

Если же учитывать весь период существования системы Prozorro, абсолютный рекорд принадлежит предпринимателю, который одержал 10 225 побед в тендерах, работая лишь с 23 заказчиками.

Второе и третье места по количеству выигранных закупок занимают предприниматели с 8 636 и 8 553 победами соответственно.

Среди победителей тендеров выявили ФЛП со статусом пропавших без вести

В то же время проверка данных показала, что системе не всегда удается выявить исполнителей, заключение договоров с которыми потенциально может вызвать юридические вопросы.

Во время анализа тендеров были выявлены два ФЛП, которые уже имели статус пропавших без вести, но при этом выиграли шесть государственных тендеров на общую сумму 297,5 тыс. грн.

Почему статус пропавшего без вести не прекращает деятельность ФЛП

Сам по себе статус лица, пропавшего без вести, не прекращает автоматически предпринимательскую деятельность.

Для прекращения деятельности физического лица-предпринимателя необходимо провести государственную регистрацию прекращения. Основанием для этого, в частности, может быть решение суда о признании лица безвестно отсутствующим либо об объявлении его умершим.

Внесение же сведений в Реестр лиц, пропавших без вести, само по себе не прекращает статус ФЛП.

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