Женщина получила отказ от Пенсионного фонда, а затем и от суда — Верховный Суд назвал причину

В какой суд обращаться, если Пенсионный фонд отказал в страховых выплатах — разъяснение Верховного Суда.

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Споры относительно обжалования физическими лицами решений, действий или бездействия органов Пенсионного фонда Украины (как правопреемника Фонда социального страхования) по исчислению, назначению, перерасчету и осуществлению страховых выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию подлежат рассмотрению по правилам административного, а не гражданского судопроизводства. Такие органы действуют как субъекты властных полномочий, выполняющие управленческие функции в сфере социальной защиты.

Женщина обратилась в суд после смерти мужа, который много лет работал во вредных условиях и заболел раком.

Она считала, что имеет право на единовременную и ежемесячные страховые выплаты в связи со смертью кормильца вследствие профессионального заболевания.

Однако Пенсионный фонд отказал в их назначении.

В обоснование заявленных требований истица ссылалась на то, что ее муж на протяжении почти 20 лет работал во вредных условиях труда, вследствие чего ему был установлен диагноз «профессиональный рак». Мужчина умер до того, как успел пройти освидетельствование МСЭК для определения степени утраты трудоспособности. Истица считала, что Пенсионный фонд как правопреемник Фонда социального страхования безосновательно отказал ей в назначении единовременной и ежемесячных страховых выплат в связи со смертью кормильца вследствие профессионального заболевания, поэтому просила взыскать эти средства в судебном порядке.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, поскольку женщина не является лицом, имеющим право на получение спорных ежемесячных страховых выплат после смерти мужа в случае потери кормильца, не является наследником умершего мужа в части получения страховых выплат после его смерти, поскольку ее умерший муж не является наследодателем в данном случае, так как не был получателем спорных страховых выплат.

Позиция Верховного Суда

ВС не согласился с выводами судов предыдущих инстанций, отменил их решения и закрыл производство по делу, указав, что суд своим определением закрывает производство по делу, если дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства (п. 1 ч. 1 ст. 255 ГПК Украины).

Согласно статьям 4 и 5 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» Пенсионный фонд Украины является уполномоченным органом управления, осуществляющим властные управленческие функции в сфере социальной защиты.

ВС подчеркнул, что при определении юрисдикции необходимо исходить из сущности права, за защитой которого обратилось лицо. В данном деле истица фактически обжалует неназначение ей страховых выплат как лицу, имеющему на это право после смерти мужа-кормильца. Это не является частноправовым спором о наследовании уже начисленных сумм, а является спором о праве на назначение социальной помощи.

Поскольку требования истицы связаны с доказыванием наличия оснований для выплаты социальных средств субъектом властных полномочий, такой спор является публично-правовым. Следовательно, дело должно рассматриваться по правилам административного судопроизводства. Закрывая производство в связи с нарушением правил предметной юрисдикции, кассационный суд разъяснил истице ее право в течение 10 дней обратиться с заявлением о направлении дела в суд административной юрисдикции.

Постановление Верховного Суда от 19 июня 2026 года по делу № 176/2469/22 (производство № 61-3707св25).

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