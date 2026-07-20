Защита от технической разведки станет обязательной для военных и предприятий оборонной промышленности

Цель изменений — сделать украинские войска, технику и важные объекты менее заметными для противника.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде появился законопроект №15425, который предлагает сделать противодействие техническим средствам разведки противника отдельным направлением государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, определить полномочия ответственных органов, а также обязать военное командование, государственные органы и предприятия оборонного сектора системно планировать и реализовывать соответствующие меры при подготовке и ведении боевых действий.

Почему предлагают принять закон

Полномасштабная война продемонстрировала, что РФ активно использует воздушную, радиоэлектронную, радиотехническую, оптико-электронную, тепловизионную и другие виды технической разведки для выявления украинских войск, систем управления, маршрутов передвижения, логистических объектов, критической инфраструктуры, вооружения и военной техники.

Современное применение высокоточного оружия, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и автоматизированных систем управления в значительной степени зависит от возможности получать разведывательную информацию техническими средствами. При этом действующее законодательство не формирует целостной государственной системы противодействия техническим разведкам, не определяет единых принципов ее организации, полномочий ответственных органов, порядка межведомственного взаимодействия и применения активных мер противодействия. Именно поэтому законопроект призван создать комплексную правовую основу для функционирования такой системы.

Что изменится в законодательстве

Проектом предлагается внести изменения сразу в три закона:

«О национальной безопасности Украины»;

«Об обороне Украины»;

«Об оборонных закупках».

Одним из ключевых нововведений является включение противодействия техническим разведкам в направления государственной политики, которые реализует Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Также из Закона «О национальной безопасности Украины» предлагается исключить слово «активные» из определения соответствующих средств в положениях о резидентах Defense City, чтобы привести терминологию в соответствие с новой моделью правового регулирования.

Появится определение «активного противодействия техническим разведкам»

Законопроект впервые предлагает законодательно определить понятие «активное противодействие техническим разведкам».

Под этим понимается комплекс организационных, технических, радиоэлектронных, оптико-электронных и других активных мероприятий, осуществляемых органами военного управления, воинскими частями, предприятиями оборонно-промышленного комплекса и объектами критической инфраструктуры для:

преднамеренного искажения информации;

подавления или ослепления технических средств разведки противника;

разрушения информационных каналов;

создания ложной радиоэлектронной либо оптической обстановки;

дезинформации систем управления противника.

Вместе с тем законопроект определяет, что противодействие техническим разведкам, в том числе активное, должно стать неотъемлемой составляющей обеспечения безопасности применения войск, повышения их живучести и защиты критической и оборонной инфраструктуры.

Какие полномочия получат государственные органы

Документ расширяет компетенцию ряда органов власти.

В частности, Верховная Рада будет определять основные принципы организации и функционирования системы противодействия техническим разведкам в Украине.

Министерство обороны будет внедрять меры противодействия техническим разведкам в Вооруженных Силах Украины.

Генеральный штаб ВСУ должен будет внедрять соответствующие меры в войсках, а порядок взаимодействия и применения средств активного противодействия будет определять совместно с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в этой сфере.

Особые полномочия получает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Она будет формировать и организовывать внедрение комплекса правовых, организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение или затруднение получения техническими средствами разведки информации с ограниченным доступом о вооружении, военной и специальной технике, объектах оборонно-промышленного комплекса, деятельности органов власти, воинских формирований и других субъектов, работающих в интересах обороны и безопасности государства. Кроме того, служба будет осуществлять государственный контроль за соблюдением таких требований.

Новые обязанности для военных, органов власти и предприятий

Законопроект предусматривает, что при планировании и ведении военных (боевых) действий органы военного управления, соединения и воинские части сектора безопасности и обороны будут обязаны в обязательном порядке:

разрабатывать меры противодействия техническим разведкам;

финансировать их;

реализовывать их как неотъемлемый элемент безопасности применения войск и повышения их живучести.

Кроме этого, меры противодействия техническим разведкам должны учитываться:

при мобилизационном планировании;

при формировании мобилизационного резерва;

при развитии Вооруженных Сил и других составляющих сектора безопасности и обороны;

при разработке государственной программы развития вооружения и военной техники.

Местные государственные администрации получат полномочия оказывать помощь органам государственной власти, воинским формированиям и юридическим лицам, работающим в интересах обороны государства, в проведении мероприятий по противодействию техническим разведкам. Органы местного самоуправления также будут участвовать в таких мероприятиях наряду с выполнением задач территориальной обороны и гражданской защиты.

Вместе с тем предприятия, учреждения и организации, деятельность которых связана с обеспечением обороны, будут обязаны обеспечивать выполнение мероприятий по противодействию техническим разведкам.

Изменения коснутся и оборонных закупок

Отдельные изменения предусмотрены в Закон «Об оборонных закупках». Законопроект предлагает дополнить перечень товаров оборонного назначения средствами противодействия техническим разведкам, что позволит прямо отнести их к категории продукции, закупаемой для обеспечения потребностей обороны.

Что ожидают авторы законопроекта

Реализация документа должна обеспечить создание единой государственной системы противодействия техническим разведкам, усилить защиту информации с ограниченным доступом, вооружения, военной и специальной техники, объектов оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры от технических средств разведки противника, а также повысить живучесть войск, устойчивость систем управления и общую обороноспособность Украины. Авторы также подчеркивают, что законопроект не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета и соответствует стандартам государств — членов НАТО в сфере оперативной безопасности и защиты критически важной информации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.