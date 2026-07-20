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Испания стала чемпионом мира-2026 по футболу — Аргентина проиграла в овертайме

08:46, 20 июля 2026 201
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Судьбу матча решил единственный гол, забитый в дополнительное время.
Испания стала чемпионом мира-2026 по футболу — Аргентина проиграла в овертайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании завоевала титул чемпиона мира по футболу 2026 года, обыграв в финале действующего чемпиона — Аргентину. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в дополнительное время.

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Аргентина вышла в финал после победы над Англией, тогда как Испания в полуфинале выбила Францию и впервые с 2010 года добралась до решающего матча чемпионата мира.

Для сборной Испании это первый титул чемпиона мира за последние 16 лет. В последний раз команда побеждала в 2010 году, после чего один раз не смогла выйти из группы и дважды завершала борьбу уже на стадии 1/8 финала.

Гол в дополнительное время принес Испании титул

В экстра-тайме Испания сразу создала опасный момент — на 96-й минуте Нико Уильямс отправил мяч в ворота, однако арбитр отменил гол из-за фола Микеля Мерино.

Победный гол был забит на 106-й минуте. Нико Уильямс головой сбросил мяч Феррану Торресу, который точным ударом принес испанцам победу — 1:0.

На 114-й минуте Торрес оформил дубль, однако второй гол был отменен из-за офсайда

Финал чемпионата мира-2026

Испания — Аргентина — 1:0 (после дополнительного времени)

Гол: Торрес, 106.

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Испания футбол

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