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Лишение права управлять автомобилем из-за неявки в ТЦК: что показывает судебная практика

09:22, 20 июля 2026 151
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Апелляционный суд разъяснил, при каких условиях ТЦК может обратиться в суд с требованием ограничить право военнообязанного управлять транспортными средствами.
Лишение права управлять автомобилем из-за неявки в ТЦК: что показывает судебная практика
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Второй апелляционный административный суд разъяснил, при каких условиях ТЦК может через суд временно ограничить военнообязанного в праве управления транспортными средствами. Суд пришел к выводу, что в данном деле территориальный центр не доказал выполнение всех предусмотренных законом процедур, поэтому оснований для применения такой меры не было.

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По обстоятельствам дела территориальный центр комплектования и социальной поддержки обратился в суд с иском о временном ограничении военнообязанного в праве управления транспортными средствами во время мобилизации. По мнению ТЦК, мужчина, который до изменений законодательства был признан ограниченно пригодным к военной службе, не выполнил обязанность до 5 июня 2025 года самостоятельно обратиться в ТЦК для получения направления на военно-врачебную комиссию и прохождения повторного медицинского осмотра. После этого ТЦК направил ему требование о выполнении обязанностей военнообязанного, однако почтовое отправление вернулось в связи с истечением срока хранения. Кроме того, полиция сообщила о невозможности установить местонахождение лица и доставить его в ТЦК.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, а апелляционный суд согласился с таким решением.

Что решил апелляционный суд

Коллегия судей отметила, что Закон №4235-IX действительно возложил на граждан, которые до вступления его в силу были признаны ограниченно пригодными к военной службе, обязанность самостоятельно до 5 июня 2025 года обратиться в ТЦК для получения направления на военно-врачебную комиссию и пройти повторный медицинский осмотр. Вместе с тем это не изменяет установленный Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядком №560 порядок вызова военнообязанных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Суд подчеркнул, что вызов военнообязанного в ТЦК, в том числе для прохождения медицинского осмотра и получения направления на ВВК, осуществляется путем вручения или направления повестки. Именно в связи с таким вызовом возникает обязанность явиться в территориальный центр в определенные день и время.

Апелляционный суд отдельно отклонил доводы ТЦК о том, что лица, признанные ограниченно пригодными, должны были самостоятельно обратиться в территориальный центр без какого-либо вызова. Коллегия судей отметила, что даже в таком случае порядок вызова военнообязанного для прохождения медицинского осмотра и получения направления на ВВК определяется Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядком №560 и предусматривает вручение или направление повестки.

По делу №950/749/26 ТЦК не представил доказательств того, что ответчику направлялась повестка о вызове в территориальный центр для прохождения повторного медицинского осмотра или получения направления на ВВК. Вместо этого после того, как полиция сообщила о невозможности его доставки, территориальный центр сразу направил требование о выполнении обязанностей военнообязанного и обратился в суд.

Кроме того, апелляционный суд установил, что доказательства направления самого требования также являются ненадлежащими. Представленные копии почтового конверта и информация о пересылке не содержали описи вложения или иных сведений, которые позволяли бы установить, какой именно документ был отправлен адресату. Следовательно, эти материалы не подтверждают, что ответчику было направлено именно требование о выполнении обязанностей военнообязанного.

Почему это стало решающим

Суд подчеркнул, что применение временного ограничения права управления транспортными средствами возможно только при условии доказывания всей совокупности обстоятельств, определенных частью восьмой статьи 283-2 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Поскольку в данном деле истец не доказал надлежащего вызова ответчика в ТЦК, а также не подтвердил надлежащими доказательствами вручение требования о выполнении обязанностей военнообязанного, апелляционный суд согласился с выводом об отсутствии оснований для применения предусмотренного статьей 283-2 КАС Украины временного ограничения права управления транспортными средствами.

В результате Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу ТЦК без удовлетворения, а решение Лебединского районного суда Сумской области — без изменений.

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