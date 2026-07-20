Позбавлення права керувати автомобілем через неявку до ТЦК: що показує судова практика

Апеляційний суд пояснив, за яких умов ТЦК може звернутися до суду з вимогою обмежити право військовозобов'язаного керувати транспортними засобами.

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Другий апеляційний адміністративний суд роз’яснив, за яких умов ТЦК може через суд тимчасово обмежити військовозобов’язаного у праві керування транспортними засобами. Суд дійшов висновку, що у цій справі територіальний центр не довів виконання всіх передбачених законом процедур, тому підстав для застосування такого заходу не було

За обставинами справи територіальний центр комплектування та соціальної підтримки звернувся до суду з позовом про тимчасове обмеження військовозобов’язаного у праві керування транспортними засобами під час мобілізації. На думку ТЦК, чоловік, який до змін законодавства був визнаний обмежено придатним до військової служби, не виконав обов’язок до 5 червня 2025 року самостійно звернутися до ТЦК для отримання направлення на військово-лікарську комісію та проходження повторного медичного огляду. Після цього ТЦК направив йому вимогу про виконання обов’язків військовозобов’язаного, однак поштове відправлення повернулося через закінчення строку зберігання. Крім того, поліція повідомила про неможливість встановити місцезнаходження особи та доставити її до ТЦК.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, а апеляційний суд погодився з таким рішенням.

Що вирішив апеляційний суд

Колегія суддів зазначила, що Закон №4235-IX дійсно поклав на громадян, які до набрання ним чинності були визнані обмежено придатними до військової служби, обов’язок самостійно до 5 червня 2025 року звернутися до ТЦК для отримання направлення на військово-лікарську комісію та пройти повторний медичний огляд. Водночас це не змінює встановленого Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Порядком №560 порядку виклику військовозобов’язаних до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Суд наголосив, що виклик військовозобов’язаного до ТЦК, у тому числі для проходження медичного огляду та отримання направлення на ВЛК, здійснюється шляхом вручення або надсилання повістки. Саме у зв’язку з таким викликом виникає обов’язок з’явитися до територіального центру у визначений день і час.

Апеляційний суд окремо відхилив доводи ТЦК про те, що особи, які були визнані обмежено придатними, повинні були самостійно звернутися до територіального центру без будь-якого виклику. Колегія суддів зазначила, що навіть у такому випадку порядок виклику військовозобов’язаного для проходження медичного огляду та отримання направлення на ВЛК визначається Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Порядком №560 і передбачає вручення або надсилання повістки.

У справі 950/749/26 ТЦК не надав доказів того, що відповідачу надсилалася повістка про виклик до територіального центру для проходження повторного медичного огляду чи отримання направлення на ВЛК. Натомість після того, як поліція повідомила про неможливість його доставлення, територіальний центр одразу направив вимогу про виконання обов’язків військовозобов’язаного та звернувся до суду.

Крім того, апеляційний суд встановив, що докази направлення самої вимоги також є неналежними. Подані копії поштового конверта та інформація про пересилання не містили опису вкладення або інших відомостей, які дозволяли б встановити, який саме документ був відправлений адресату. Відтак ці матеріали не підтверджують, що відповідачу була направлена саме вимога про виконання обов’язків військовозобов’язаного.

Чому це стало вирішальним

Суд наголосив, що застосування тимчасового обмеження права керування транспортними засобами можливе лише за умови доведення всієї сукупності обставин, визначених частиною восьмою статті 283-2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Оскільки у цій справі позивач не довів належного виклику відповідача до ТЦК, а також не підтвердив належними доказами вручення вимоги про виконання обов’язків військовозобов’язаного, апеляційний суд погодився з висновком про відсутність підстав для застосування передбаченого статтею 283-2 КАС України тимчасового обмеження права керування транспортними засобами.

У результаті Другий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу ТЦК без задоволення, а рішення Лебединського районного суду Сумської області — без змін.

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