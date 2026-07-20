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Верховний Суд пояснив, коли договір про правничу допомогу підтверджує повноваження адвоката

09:55, 20 липня 2026 41
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Договір про правничу допомогу може підтверджувати повноваження адвоката навіть якщо ордер не підтверджує представництво у відповідній інстанції.
Верховний Суд пояснив, коли договір про правничу допомогу підтверджує повноваження адвоката
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Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду роз’яснив важливий процесуальний аспект підтвердження повноважень адвоката. Суд дійшов висновку, що договір про надання правничої допомоги разом із чинним свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю може підтверджувати повноваження представника, навіть якщо ордер сам по собі не підтверджує представництво у відповідній судовій інстанції. При цьому суд застосував правовий висновок, раніше сформульований об’єднаною палатою Касаційного цивільного суду.

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Спір виник після того, як господарський суд відмовив позивачу у задоволенні вимоги про визнання укладеним договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового комплексу. Це рішення було оскаржене в апеляційному порядку, однак апеляційний господарський суд повернув апеляційну скаргу ще до відкриття апеляційного провадження.

Апеляційний суд виходив із того, що доданий до скарги ордер був виданий для представництва інтересів клієнта в суді першої інстанції, а тому не підтверджував повноваження адвоката в апеляційному суді. Відтак суд дійшов висновку про відсутність належного підтвердження повноважень представника та повернув апеляційну скаргу.

У касаційній скарзі заявник зазначив, що разом з апеляційною скаргою були подані не лише ордер, а й договір про надання правничої допомоги та чинне свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Крім того, сам договір передбачав повноваження адвоката на подання апеляційної скарги, однак апеляційний суд не надав цьому документу жодної оцінки.

Позиція Касаційного господарського суду

Касаційний господарський суд погодився з доводами касаційної скарги.

Суд нагадав, що частина четверта статті 60 Господарського процесуального кодексу визначає документи, якими підтверджуються повноваження адвоката. Водночас відсутність у цій нормі прямої згадки про договір про надання правничої допомоги не означає, що такий договір не може посвідчувати повноваження представника.

Посилаючись на правовий висновок об’єднаної палати Касаційного цивільного суду від 20 січня 2025 року, Верховний Суд зазначив, що договір про надання правничої допомоги у системному зв’язку зі статтею 26 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» також є документом, який посвідчує повноваження адвоката. За наявності чинного свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю такий договір може бути належним підтвердженням повноважень представника навіть тоді, коли ордер не підтверджує представництво саме у відповідній судовій інстанції. Аналогічний підхід Касаційний господарський суд уже застосував у постанові від 9 квітня 2025 року у справі № 916/1092/24.

Дослідивши матеріали справи, КГС ВС встановив, що до апеляційної скарги були додані договір про надання правничої допомоги та свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, однак апеляційний суд ці документи не оцінив.

На думку Верховного Суду, саме неврахування цих доказів призвело до неправильного застосування норм процесуального права. Апеляційний суд передчасно дійшов висновку про відсутність підтвердження повноважень адвоката, не врахувавши правову позицію Верховного Суду щодо можливості підтвердження таких повноважень договором про надання правничої допомоги.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний господарський суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу апеляційного господарського суду про повернення апеляційної скарги та передав справу до цього ж суду для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження.

Таким чином, Верховний Суд у справі 904/3866/25 підтвердив, що суди не можуть залишати поза увагою договір про надання правничої допомоги, якщо він містить повноваження адвоката на представництво клієнта. За наявності такого договору та чинного свідоцтва адвоката сам по собі ордер, який не підтверджує представництво саме у відповідній судовій інстанції, не є безумовною підставою для повернення апеляційної скарги.

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Верховний Суд адвокат правова допомога судова практика КГС ВС

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