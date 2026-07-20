За перевезення дитини без автокрісла можуть оштрафувати: що потрібно знати водіям

Кого можуть притягнути до відповідальності, коли автокрісло є обов'язковим та що загрожує за порушення правил перевезення дітей.

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Безпека дитини в автомобілі залежить не лише від уважності водія, а й від дотримання встановлених правил перевезення. Використання дитячого автокрісла або бустера є обов’язковою вимогою законодавства для більшості дітей, а її ігнорування може коштувати водієві штрафу. Водночас правильно підібрана та встановлена дитяча утримувальна система значно зменшує ризик загибелі або тяжких травм у разі дорожньо-транспортної пригоди. Розповідаємо, які правила перевезення дітей діють в Україні у 2026 році, який штраф загрожує за їх порушення та що буде у разі несплати адміністративного стягнення.

Чому використання автокрісла є обов’язковим

Використання автомобільного крісла під час перевезення дитини гарантує її безпеку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), правильно встановлене дитяче автокрісло знижує ймовірність смерті немовляти приблизно на 70%, а дитини старшого віку — на 54–80%.

Саме для зменшення дитячого травматизму та смертності на дорогах в Україні запроваджено адміністративну відповідальність за порушення правил перевезення дітей.

Які правила перевезення дітей діють у 2026 році

Правила дорожнього руху України передбачають, що дітей зростом менше 150 см необхідно перевозити лише з використанням спеціальних дитячих утримувальних систем, які дають змогу правильно зафіксувати дитину штатними ременями безпеки. Йдеться про автокрісла або бустери, підібрані відповідно до віку, зросту та ваги дитини.

Також правила встановлюють окремі вимоги щодо перевезення дітей на передньому сидінні автомобіля. Дитину до 3 років дозволено перевозити попереду лише у дитячому кріслі, встановленому проти напрямку руху, і лише за умови вимкненої фронтальної подушки безпеки.

Після того як дитина досягає зросту 150 см або може безпечно користуватися штатними ременями безпеки автомобіля, використання дитячого автокрісла вже не є обов’язковим.

За які порушення можуть оштрафувати водія

9 жовтня 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановила відповідальність за порушення правил перевезення дітей.

До таких порушень належить перевезення дітей, зріст яких менше 150 см або які не досягли 12-річного віку, без використання спеціальних дитячих утримувальних систем (автокрісел або бустерів), що дають змогу правильно пристебнути дитину ременями безпеки.

Відповідальність за дотримання цих правил несе саме водій транспортного засобу.

Водночас законодавство визначає, що під транспортним засобом у цьому випадку розуміються всі види автомобілів, мотоцикли, трамваї, тролейбуси, трактори та інші самохідні машини.

Який штраф за перевезення дитини без автокрісла у 2026 році

Відповідно до частини 10 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У 2026 році це становить 510 гривень.

Якщо водія повторно протягом року притягнуть до відповідальності за аналогічне порушення, штраф збільшується до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850 гривень.

Коли потрібно сплатити штраф і що буде за несплату

Штраф необхідно сплатити протягом 15 днів із дня винесення постанови.

Якщо цього не зробити у встановлений строк, постанова про адміністративне стягнення направляється до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

У такому разі сума штрафу подвоюється. Крім того, державна виконавча служба стягує виконавчий збір за відкриття виконавчого провадження.

Після відкриття виконавчого провадження державний виконавець також може застосувати передбачені законом заходи примусового виконання, зокрема накласти арешт на рахунки боржника.

Чому не варто нехтувати автокріслом

Дитяче автокрісло — це насамперед засіб захисту, а не елемент комфорту. Під час дорожньо-транспортної пригоди правильно встановлена дитяча утримувальна система суттєво зменшує ризик отримання тяжких травм або загибелі дитини, тому її використання є не лише вимогою законодавства, а й одним із найважливіших елементів безпечної поїздки.

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