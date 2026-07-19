У Києві поблизу станції метро «Лук’янівська» облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід

Тимчасовий перехід облаштовують неподалік зупинки громадського транспорту.

Фото: unian.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська державна адміністрація повідомила, що через пошкодження підземного пішохідного переходу поблизу станції метро «Лук’янівська» внаслідок ворожого обстрілу для організації безпечного пересування пішоходів облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід.

«На першому етапі він працюватиме як нерегульований.

Встановлення тимчасового світлофорного об’єкта потребує додаткового часу через монтаж консолей та підключення електроживлення.

Наразі тривають підготовчі роботи», — йдеться у заяві.

У КМДА додали, що після погодження схеми організації дорожнього руху з Управлінням патрульної поліції у місті Києві нанесуть дорожню розмітку та встановлено дорожні знаки 5.38 «Пішохідний перехід».

Після завершення робіт із влаштування консолей і підключення живлення тимчасовий перехід стане регульованим.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що тимчасовий перехід облаштовують неподалік зупинки громадського транспорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.