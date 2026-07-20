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Передача нерухомості в управління: хто залишається платником податку

13:13, 20 липня 2026 148
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Податкова служба нагадала, хто є платником податку на нерухоме майно у разі передачі житлової або нежитлової нерухомості в управління.
Передача нерухомості в управління: хто залишається платником податку
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Власники житлової та нежитлової нерухомості, зокрема фізичні та юридичні особи, а також нерезиденти, зобов’язані сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Таку вимогу встановлює Податковий кодекс України.

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Оподаткуванню підлягають як цілі об’єкти житлової чи нежитлової нерухомості, так і частки у праві власності на них.

Договір управління майном передбачає, що власник передає своє майно іншій особі — управителю — на визначений строк. Управитель за винагороду здійснює управління майном від свого імені, але виключно в інтересах власника або визначеного ним вигодонабувача.

Предметом такого договору можуть бути підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухомість, цінні папери, майнові права та інше майно.

При цьому установником управління залишається власник майна. Навіть якщо договором передбачено, що управитель є довірчим власником і має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном у межах договору та законодавства, право власності до нього не переходить.

Крім того, передане в управління майно обліковується управителем окремо від власних активів, а щодо нього ведеться окремий бухгалтерський облік.

Отже, передача нерухомості в управління не змінює її власника. Управитель лише здійснює управління майном, тоді як усі права власності зберігаються за установником управління.

Саме тому обов’язок зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, покладається на власника нерухомості, навіть якщо вона передана в управління іншій особі.

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