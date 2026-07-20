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Передача недвижимости в управление: кто остается налогоплательщиком

13:13, 20 июля 2026 149
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Налоговая служба напомнила, кто является плательщиком налога на недвижимое имущество при передаче жилой или нежилой недвижимости в управление.
Передача недвижимости в управление: кто остается налогоплательщиком
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Собственники жилой и нежилой недвижимости, в том числе физические и юридические лица, а также нерезиденты, обязаны уплачивать налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Такое требование установлено Налоговым кодексом Украины.

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Объектами налогообложения являются как жилые и нежилые объекты недвижимости, так и доли в праве собственности на них.

Договор управления имуществом предусматривает, что собственник передает свое имущество другому лицу — управляющему — на определенный срок. Управляющий за вознаграждение осуществляет управление имуществом от своего имени, но исключительно в интересах собственника или указанного им выгодоприобретателя.

Предметом такого договора могут быть предприятие как единый имущественный комплекс, недвижимость, ценные бумаги, имущественные права и иное имущество.

При этом учредителем управления остается собственник имущества. Даже если договором предусмотрено, что управляющий является доверительным собственником и имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в пределах договора и требований законодательства, право собственности к нему не переходит.

Кроме того, имущество, переданное в управление, учитывается управляющим отдельно от собственных активов, а в отношении такого имущества ведется отдельный бухгалтерский учет.

Таким образом, передача недвижимости в управление не изменяет ее собственника. Управляющий лишь осуществляет управление имуществом, тогда как все права собственности сохраняются за учредителем управления.

Именно поэтому обязанность по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, возлагается на собственника недвижимости, даже если она передана в управление другому лицу.

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