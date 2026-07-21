  1. В Украине

Когда нотариус имеет право отказать в удостоверении документов: полный перечень законных оснований

00:05, 21 июля 2026 12
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Не каждое обращение к нотариусу заканчивается удостоверением документов: объясняем почему.
Когда нотариус имеет право отказать в удостоверении документов: полный перечень законных оснований
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нотариальное удостоверение договора, доверенности или другого документа не является автоматической процедурой даже при наличии всех необходимых документов. Перед совершением нотариального действия нотариус обязан проверить, соответствует ли оно требованиям законодательства, а также убедиться, что права и интересы участников сделки не нарушаются. Если же выявлены обстоятельства, противоречащие закону, нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия. При этом такой отказ должен быть надлежащим образом оформлен, а гражданин имеет право обжаловать его в суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Почему нотариус может отказать в совершении нотариального действия

Нотариальные действия должны не только обеспечивать реализацию прав граждан, но и гарантировать законность сделок. Именно поэтому перед удостоверением документов нотариус проверяет, соблюдены ли все требования законодательства. Если установлены нарушения, он не имеет права совершать соответствующее нотариальное действие.

Отказ нотариуса в совершении нотариального действия является правомерным, если:

  • его совершение будет противоречить требованиям законодательства Украины;
  • заявитель не предоставил документы или сведения, без которых невозможно оформить соответствующее нотариальное действие;
  • вопрос относится к компетенции другого нотариуса или должностного лица, уполномоченного совершать нотариальные действия;
  • существуют сомнения относительно способности лица осознавать значение своих действий, их правовые последствия либо имеются основания полагать, что оно действует под принуждением;
  • обратилось лицо, которое в установленном порядке признано недееспособным, либо его представитель не имеет надлежащих полномочий;
  • сделка от имени юридического лица не соответствует его уставным целям либо выходит за пределы его деятельности;
  • не внесена плата за совершение нотариального действия;
  • не уплачены другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством;
  • собственник имущества, который намерен его отчуждать, включен в Единый реестр должников;
  • имеются другие основания, определенные законодательством.

Когда пребывание в Едином реестре должников не является препятствием

Вместе с тем законодательство предусматривает исключение. Сам факт внесения государственного или коммунального предприятия в Единый реестр должников не препятствует удостоверению договора купли-продажи, если такой договор заключается в ходе приватизации единого имущественного комплекса.

Что делать, если нотариус отказал

В случае отказа в совершении нотариального действия лицо имеет право требовать письменное объяснение причин такого решения.

Нотариус обязан не только изложить мотивы отказа, но и разъяснить порядок его обжалования. Кроме того, в течение трех рабочих дней он должен оформить постановление об отказе в совершении нотариального действия в письменной форме.

Как обжаловать отказ нотариуса

Нотариальное действие или отказ в его совершении могут быть обжалованы в суде. Если лицо считает, что нотариус безосновательно отказал в удостоверении документа или совершении другого нотариального действия, оно имеет право обратиться в суд для защиты своих прав.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст нотариус исполнительная надпись нотариуса нотариат Министерство юстиции Украины

Популярные новости

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 15k
Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

13:33, 19 июля 2026 9k
Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

12:03, 19 июля 2026 10k
Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

16:15, 19 июля 2026 7k
Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

10:00, 20 июля 2026 4k
На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

12:39, 19 июля 2026 9k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дети, рожденные после гибели отца на фронте, имеют право на долю от 15 млн даже если деньги уже выплачены другим, — ВС

Имеет ли право на долю от 15-миллионной помощи ребенок, родившийся уже после гибели отца на фронте, и что делать, если помощь уже распределена и выплачена другим членам семьи.

Самого психиатрического диагноза недостаточно: в каких случаях суд признает человека недееспособным

Признание человека недееспособным является одним из самых серьезных судебных решений в гражданском праве, ведь после него лицо фактически упускает возможность самостоятельно распоряжаться своим имуществом, заключать договоры и принимать юридически значимые решения.

НБУ определил 16 признаков подозрительных операций: какие платежи через карты могут попасть под финмониторинг

НБУ предлагает ввести новые правила мониторинга платежных операций: проект положения обязывает банки и платежные учреждения внедрить системы анализа поведения клиентов для своевременного выявления подозрительных операций.

Спонсор хотел взыскать 2,5 млн грн с хоккейного клуба из-за задержки чемпионата Украины по хоккею — Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Из-за того, что Чемпионат Украины по хоккею вовремя не стартовал, спонсор получил шанс вернуть аванс в размере 2,5 млн грн: Верховный Суд не поддержал решение, которым с компании взыскали 9,5 млн грн в пользу хоккейного клуба.

Ваш аккаунт уже могли использовать против вас: какие доказательства необходимо сохранить для суда и полиции

Несанкционированный доступ к аккаунту может привести не только к потере контроля над профилем, но и к мошенничеству.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]