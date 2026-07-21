Когда нотариус имеет право отказать в удостоверении документов: полный перечень законных оснований

Не каждое обращение к нотариусу заканчивается удостоверением документов: объясняем почему.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нотариальное удостоверение договора, доверенности или другого документа не является автоматической процедурой даже при наличии всех необходимых документов. Перед совершением нотариального действия нотариус обязан проверить, соответствует ли оно требованиям законодательства, а также убедиться, что права и интересы участников сделки не нарушаются. Если же выявлены обстоятельства, противоречащие закону, нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия. При этом такой отказ должен быть надлежащим образом оформлен, а гражданин имеет право обжаловать его в суде.

Почему нотариус может отказать в совершении нотариального действия

Нотариальные действия должны не только обеспечивать реализацию прав граждан, но и гарантировать законность сделок. Именно поэтому перед удостоверением документов нотариус проверяет, соблюдены ли все требования законодательства. Если установлены нарушения, он не имеет права совершать соответствующее нотариальное действие.

Отказ нотариуса в совершении нотариального действия является правомерным, если:

его совершение будет противоречить требованиям законодательства Украины;

заявитель не предоставил документы или сведения, без которых невозможно оформить соответствующее нотариальное действие;

вопрос относится к компетенции другого нотариуса или должностного лица, уполномоченного совершать нотариальные действия;

существуют сомнения относительно способности лица осознавать значение своих действий, их правовые последствия либо имеются основания полагать, что оно действует под принуждением;

обратилось лицо, которое в установленном порядке признано недееспособным, либо его представитель не имеет надлежащих полномочий;

сделка от имени юридического лица не соответствует его уставным целям либо выходит за пределы его деятельности;

не внесена плата за совершение нотариального действия;

не уплачены другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством;

собственник имущества, который намерен его отчуждать, включен в Единый реестр должников;

имеются другие основания, определенные законодательством.

Когда пребывание в Едином реестре должников не является препятствием

Вместе с тем законодательство предусматривает исключение. Сам факт внесения государственного или коммунального предприятия в Единый реестр должников не препятствует удостоверению договора купли-продажи, если такой договор заключается в ходе приватизации единого имущественного комплекса.

Что делать, если нотариус отказал

В случае отказа в совершении нотариального действия лицо имеет право требовать письменное объяснение причин такого решения.

Нотариус обязан не только изложить мотивы отказа, но и разъяснить порядок его обжалования. Кроме того, в течение трех рабочих дней он должен оформить постановление об отказе в совершении нотариального действия в письменной форме.

Как обжаловать отказ нотариуса

Нотариальное действие или отказ в его совершении могут быть обжалованы в суде. Если лицо считает, что нотариус безосновательно отказал в удостоверении документа или совершении другого нотариального действия, оно имеет право обратиться в суд для защиты своих прав.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.