На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

Необычный показатель Drager стал одним из аргументов, из-за которых апелляционный суд отменил штраф и лишение права управления.

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Полтавский апелляционный суд отменил постановление о привлечении водителя к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и закрыл производство по делу. Суд пришел к выводу, что при оформлении материалов сотрудники полиции не соблюли установленную процедуру проведения освидетельствования на состояние опьянения, а имеющиеся в деле доказательства не подтверждают вину лица вне разумных сомнений.

Основанием для привлечения водителя к ответственности стали события декабря 2025 года. Полицейские остановили автомобиль Renault из-за неиспользования указателя поворота, после чего предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с использованием специального технического средства Drager. Результат теста составил 0,42 промилле, в связи с чем в отношении водителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Районный суд признал его виновным, назначил штраф в размере 17 000 грн, лишил права управления транспортными средствами сроком на один год и взыскал судебный сбор.

Не согласившись с таким решением, защитник подал апелляционную жалобу. Он указал, что результаты освидетельствования не могут считаться надлежащими и достаточными доказательствами вины. В частности, сторона защиты обратила внимание, что в распечатке прибора Drager была указана температура воздуха +11°C, тогда как, по официальным данным гидрометеорологической службы, фактическая температура в этом районе в тот день была ниже нуля. Кроме того, защита настаивала, что сотрудники полиции не указали и не озвучили конкретные признаки алкогольного опьянения, которые стали основанием для проведения освидетельствования.

Что установил апелляционный суд

Пересмотрев материалы дела № 538/15/26 и видеозапись с места происшествия, Полтавский апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции односторонне рассмотрел дело и не выяснил всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.

Апелляционный суд обратил внимание, что в соответствии с Инструкцией МВД и Минздрава освидетельствование на состояние опьянения проводится в случае выявления полицейским соответствующих признаков. Вместе с тем из видеозаписи следует, что сотрудники полиции лишь высказали предположение о нахождении водителя в состоянии алкогольного опьянения, однако не озвучили ему конкретные признаки такого состояния. При этом в протоколе об административном правонарушении признаки алкогольного опьянения вообще не были указаны, тогда как в акте освидетельствования уже содержались сведения о резком запахе алкоголя из полости рта и покраснении лица.

Суд также проанализировал видеозапись и отметил, что во время общения с полицейскими водитель вел себя адекватно, четко отвечал на вопросы, его речь была понятной, а поведение соответствовало обстановке. Из записи не усматривается нарушения координации движений, дрожания рук или иных признаков, предусмотренных Инструкцией как характерные для алкогольного опьянения.

Кроме того, апелляционный суд установил, что после проведения освидетельствования с использованием Drager сотрудники полиции сразу сообщили водителю о составлении протокола, однако не разъяснили ему право пройти повторное освидетельствование в учреждении здравоохранения в случае несогласия с результатом проверки на месте, как этого требуют статья 266 КУоАП и Инструкция.

Отдельно суд оценил доводы защиты относительно показателей температуры, зафиксированных прибором Drager. Учитывая справку Полтавского областного центра по гидрометеорологии, апелляционный суд указал, что температура воздуха, отраженная в распечатке прибора, существенно отличалась от фактической температуры в регионе. По мнению суда, такое несоответствие может свидетельствовать о технической неисправности либо нарушении условий эксплуатации прибора, что могло непосредственно повлиять на точность результата измерения.

Правовая оценка суда

Ссылаясь на статью 62 Конституции Украины, апелляционный суд подчеркнул, что вина лица должна быть доказана надлежащими, допустимыми и достоверными доказательствами, а все сомнения относительно доказанности вины толкуются в пользу лица, привлекаемого к ответственности.

С учетом установленных нарушений процедуры проведения освидетельствования, несоответствий в материалах дела и иных исследованных доказательств суд пришел к выводу, что вина водителя не доказана вне разумных сомнений допустимыми и достоверными доказательствами. Именно поэтому апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу, отменил постановление районного суда и закрыл производство на основании пункта 1 части 1 статьи 247 КУоАП в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с момента его вынесения и является окончательным.

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