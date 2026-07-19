Как определяется размер субсидий и льгот, какие доходы учитываются при их расчете

Размер жилищной субсидии определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом ряда показателей.

Фото: gazpravda.com.ua

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В Пенсионном фонде разъяснили порядок определения размера субсидий и льгот, а также учета доходов при их расчете.

Жилищная субсидия — это государственная помощь для семей, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Она является безвозвратной и рассчитывается как разница между стоимостью коммунальных услуг в пределах установленных норм и суммой обязательного платежа, который семья должна оплачивать самостоятельно.

Размер жилищной субсидии определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом:

▫️ количества членов семьи;

▫️ доходов семьи;

▫️ перечня и стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Субсидия назначается, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного дохода домохозяйства. Для расчета жилищной субсидии среднемесячный совокупный доход лиц учитывается за два квартала, предшествующие месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением жилищной субсидии.

При расчете субсидии в среднемесячный совокупный доход учитываются следующие доходы:

заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;

денежное обеспечение военнослужащих в размере, остающемся после уплаты военного сбора;

пенсия;

стипендия;

социальные выплаты;

пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования;

денежные переводы, полученные из-за границы;

другие доходы, определенные законодательством.

Социальная норма жилья при расчете субсидии устанавливается на домохозяйство и составляет 13,65 кв. м общей (отапливаемой) площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. м на домохозяйство.

Льготы на жилищно-коммунальные услуги — это установленная государством скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемая отдельным категориям граждан на основании их социального статуса.

Скидка на оплату услуг предоставляется в размере 100%, 75%, 50% или 25% в зависимости от категории льготника.

100% — для ветеранов войны;

75% — для участников боевых действий;

50% — для многодетных семей.

Расчет льготы осуществляется с учетом статуса лица и среднемесячного совокупного дохода семьи.

Без учета доходов льготы предоставляются следующим льготным категориям:

участникам боевых действий;

лицам с инвалидностью вследствие войны;

членам семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины;

членам семьи погибшего (умершего) ветерана войны.

При расчете льготы в среднемесячный совокупный доход учитываются следующие доходы:

пенсия;

заработная плата;

денежное обеспечение;

стипендия;

социальная помощь (кроме частей пособий, предоставляемых единовременно);

доходы от предпринимательской деятельности;

пособие по безработице и другие выплаты, осуществляемые фондами социального страхования.

Социальная норма жилья при расчете льготы устанавливается на семью и составляет 21 кв. м общей (отапливаемой) площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Нормативное регулирование: постановления Кабинета Министров Украины № 632, № 389, № 409, № 848 и № 373.

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