Как определяется размер субсидий и льгот, какие доходы учитываются при их расчете
В Пенсионном фонде разъяснили порядок определения размера субсидий и льгот, а также учета доходов при их расчете.
Жилищная субсидия — это государственная помощь для семей, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Она является безвозвратной и рассчитывается как разница между стоимостью коммунальных услуг в пределах установленных норм и суммой обязательного платежа, который семья должна оплачивать самостоятельно.
Размер жилищной субсидии определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом:
▫️ количества членов семьи;
▫️ доходов семьи;
▫️ перечня и стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Субсидия назначается, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного дохода домохозяйства. Для расчета жилищной субсидии среднемесячный совокупный доход лиц учитывается за два квартала, предшествующие месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением жилищной субсидии.
При расчете субсидии в среднемесячный совокупный доход учитываются следующие доходы:
- заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;
- денежное обеспечение военнослужащих в размере, остающемся после уплаты военного сбора;
- пенсия;
- стипендия;
- социальные выплаты;
- пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования;
- денежные переводы, полученные из-за границы;
- другие доходы, определенные законодательством.
Социальная норма жилья при расчете субсидии устанавливается на домохозяйство и составляет 13,65 кв. м общей (отапливаемой) площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. м на домохозяйство.
Льготы на жилищно-коммунальные услуги — это установленная государством скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемая отдельным категориям граждан на основании их социального статуса.
Скидка на оплату услуг предоставляется в размере 100%, 75%, 50% или 25% в зависимости от категории льготника.
100% — для ветеранов войны;
75% — для участников боевых действий;
50% — для многодетных семей.
Расчет льготы осуществляется с учетом статуса лица и среднемесячного совокупного дохода семьи.
Без учета доходов льготы предоставляются следующим льготным категориям:
- участникам боевых действий;
- лицам с инвалидностью вследствие войны;
- членам семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины;
- членам семьи погибшего (умершего) ветерана войны.
При расчете льготы в среднемесячный совокупный доход учитываются следующие доходы:
- пенсия;
- заработная плата;
- денежное обеспечение;
- стипендия;
- социальная помощь (кроме частей пособий, предоставляемых единовременно);
- доходы от предпринимательской деятельности;
- пособие по безработице и другие выплаты, осуществляемые фондами социального страхования.
Социальная норма жилья при расчете льготы устанавливается на семью и составляет 21 кв. м общей (отапливаемой) площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.
Нормативное регулирование: постановления Кабинета Министров Украины № 632, № 389, № 409, № 848 и № 373.
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