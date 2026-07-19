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Який порядок визначення розміру субсидій та пільг, врахування доходів при їх обчисленні

18:57, 19 липня 2026 139
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Розмір житлової субсидії визначається індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням низки показників.
Який порядок визначення розміру субсидій та пільг, врахування доходів при їх обчисленні
Фото: gazpravda.com.ua
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У Пенсійному фонді роз’яснили порядок визначення розміру субсидій та пільг, врахування доходів при їх обчисленні.

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Житлова субсидія — це державна допомога для сімей, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Вона є безповоротною та розраховується як різниця між вартістю комунальних послуг у межах встановлених норм та сумою обов’язкового платежу, яку сім’я повинна сплачувати самостійно.

Розмір житлової субсидії визначається індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням:

▫️ кількості членів сім’ї;

▫️ доходів сім’ї;

▫️ переліку та вартості житлово-комунальних послуг.

Субсидія призначається, якщо витрати на житлово – комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного доходу домогосподарства. Для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховується за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначення житлової субсидії.

До середньомісячного сукупного доходу при розрахунку субсидії враховуються такі доходи:

- заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

- грошове забезпечення військовослужбовців у розмірі, що залишається після сплати військового збору;

- пенсія;

- стипендія;

- соціальні виплати;

- допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

- грошові перекази, отримані із-за кордону;

- інші доходи, визначені законодавством.

Соціальна норма житла при розрахунку субсидії призначається на домогосподарство та становить 13,65 кв.м. загальної (опалювальної) площі на одну особу та додатково 35,22 кв.м. на домогосподарство.

Пільги на житлово – комунальні послуги — це встановлена державою знижка на оплату житлово – комунальних послуг, що надається окремим категоріям громадян на основі їхнього соціального статусу.

Знижка плати на послуги надається у розмірі 100%, 75%, 50%, або 25% залежно від категорії пільговика.

100% — для ветеранів війни;

75% — для учасників бойових дій;

50% — для багатодітних сімей.

Розрахунок пільги здійснюється з урахуванням статусу особи та середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Без урахування доходів пільги надаються таким пільговим категоріям:

- учасникам бойових дій;

- особам з інвалідністю внаслідок війни;

- членам сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України;

- членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

До середньомісячного сукупного доходу при розрахунку пільги враховуються такі доходи:

- пенсія;

- заробітна плата;

- грошове забезпечення;

- стипендія;

- соціальна допомога (крім частин допомог які надаються одноразово);

- доходи від підприємницької діяльності;

- допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування.

Соціальна норма житла при розрахунку пільги призначається на сім’ю та становить 21 кв.м. загальної (опалювальної) площі на одну особу та додатково 10,5 кв.м. на сім’ю.

Нормативне регулювання: постанови Кабінету Міністрів України № 632, № 389, № 409, № 848 та № 373.

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Пенсійний фонд субсидія

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