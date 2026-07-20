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З 1 листопада еАкциз стане обов’язковим для всіх виробників, імпортерів та продавців алкоголю і тютюну

07:54, 20 липня 2026 79
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Наразі триває тестування системи, до якої може долучитися бізнес.
З 1 листопада еАкциз стане обов’язковим для всіх виробників, імпортерів та продавців алкоголю і тютюну
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Державна податкова служба України повідомила, що з 1 листопада 2026 року Електронна система простежуваності підакцизних товарів (еАкциз) стане обов’язковою для всіх виробників, імпортерів та продавців алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

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«До обов’язкового запуску електронної системи простежуваності підакцизних товарів (еАкциз) ще є час. І саме зараз його варто використати, щоб спокійно підготуватися до нових правил.

Тож запрошуємо бізнес долучитися до тестування системи.

Попереднє тестування – мінімізація технічних збоїв та операційних помилок у майбутньому», — йдеться у заяві.

Участь у тестуванні допоможе:

- Налаштувати власні системи: адаптувати внутрішнє програмне забезпечення до інтеграції з еАкцизом.

- Підготувати команду: навчити працівників працювати з новими електронними кабінетами та сервісами.

- Перевірити логістику: протестувати створення електронних акцизних марок та оформлення цифрових документів на переміщення продукції.

- Усунути помилки заздалегідь: виявити й виправити технічні неузгодженості до запуску системи на повну потужність.

Долучитися до тестів можуть компанії та підприємці, які:

  1. Мають чинну ліцензію на виробництво або торгівлю алкоголем чи тютюном.
  2. Зареєстровані в Єдиному державному реєстрі.

Як подати заявку

Перейдіть на портал xtrace.gov.ua та заповніть форму.

Тестування триватиме до 12 жовтня 2026 року.

Крім того, ДПС уже надсилає детальні запрошення з інструкціями безпосередньо в Електронні кабінети платників – перевіряйте свої сповіщення.

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податкова

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