З 1 листопада еАкциз стане обов’язковим для всіх виробників, імпортерів та продавців алкоголю і тютюну

Наразі триває тестування системи, до якої може долучитися бізнес.

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Державна податкова служба України повідомила, що з 1 листопада 2026 року Електронна система простежуваності підакцизних товарів (еАкциз) стане обов’язковою для всіх виробників, імпортерів та продавців алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

«До обов’язкового запуску електронної системи простежуваності підакцизних товарів (еАкциз) ще є час. І саме зараз його варто використати, щоб спокійно підготуватися до нових правил.

Тож запрошуємо бізнес долучитися до тестування системи.

Попереднє тестування – мінімізація технічних збоїв та операційних помилок у майбутньому», — йдеться у заяві.

Участь у тестуванні допоможе:

- Налаштувати власні системи: адаптувати внутрішнє програмне забезпечення до інтеграції з еАкцизом.

- Підготувати команду: навчити працівників працювати з новими електронними кабінетами та сервісами.

- Перевірити логістику: протестувати створення електронних акцизних марок та оформлення цифрових документів на переміщення продукції.

- Усунути помилки заздалегідь: виявити й виправити технічні неузгодженості до запуску системи на повну потужність.

Долучитися до тестів можуть компанії та підприємці, які:

Мають чинну ліцензію на виробництво або торгівлю алкоголем чи тютюном. Зареєстровані в Єдиному державному реєстрі.

Як подати заявку

Перейдіть на портал xtrace.gov.ua та заповніть форму.

Тестування триватиме до 12 жовтня 2026 року.

Крім того, ДПС уже надсилає детальні запрошення з інструкціями безпосередньо в Електронні кабінети платників – перевіряйте свої сповіщення.

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