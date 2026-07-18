ВС висловився про необхідність документального підтвердження витрат на правову допомогу для їх відшкодування

ВС зазначив, що правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз’яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва.

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Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Волинській області, Державної податкової служби України, в якому просила визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення та рішення Державної податкової служби України про результати розгляду скарги.

Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково. Визнано протиправним і скасовано податкове повідомлення-рішення, у задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено. Додатковим рішенням окружного адміністративного суду заяву представника позивача про ухвалення додаткового рішення щодо розподілу витрат на професійну правничу допомогу в сумі 50 000,00 грн задоволено. Постановою апеляційного адміністративного суду додаткове рішення окружного адміністративного суду змінено, стягнуто на користь позивача за рахунок на професійну правничу допомогу в адміністративному судочинстві бюджетних асигнувань витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 46 500,00 грн.

Верховний Суд касаційну скаргу контролюючого органу залишив без задоволення, а оскаржуване рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

Правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз’яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах, тощо. Вибір форми та суб’єкта надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати. Право на правову допомогу – це гарантована державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, визначених нею, незалежно від характеру правовідносин особи з іншими суб’єктами права.

Надані послуги повинні бути обґрунтованими, тобто доцільність надання такої послуги та її вплив на кінцевий результат розгляду справи, якого прагне сторона, повинні бути доведені стороною у справі.

З постановою КАС ВС від 25 червня 2024 року у справі № 320/11734/22 можна ознайомитись за посиланням.

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