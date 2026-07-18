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Хто має право на українське громадянство, навіть якщо народився за кордоном

12:43, 18 липня 2026 126
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Українське громадянство можуть отримати нащадки тих, хто народився або жив в Україні до 1991 року.
Хто має право на українське громадянство, навіть якщо народився за кордоном
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Громадяни низки іноземних держав, які мають українське походження або родичів, пов'язаних з територією України, можуть набути українське громадянство за територіальним походженням у спрощеному порядку.

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Для цього необхідно підтвердити відповідний зв'язок із Україною, подати визначений пакет документів, скласти три обов'язкові іспити та сплатити консульський збір.

Хто може набути українське громадянство за територіальним походженням

Спрощена процедура доступна для громадян країн Європейського Союзу, США, Канади, Великої Британії, Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Молдови.

Скористатися нею можуть особи, які самі або чиї близькі родичі — батьки, дідусі чи бабусі, прадідусі чи прабабусі, брати, сестри, сини, доньки, онуки чи онучки — народилися або проживали до 24 серпня 1991 року на територіях, які нині є або в різні історичні періоди були українськими.

Під територіальним походженням розуміються:

  • територія сучасної України;
  • території, що у різні історичні періоди входили до складу Української Народної Республіки;
  • Західноукраїнської Народної Республіки;
  • Української Держави;
  • Української Соціалістичної Радянської Республіки;
  • Закарпатської України;
  • Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР);
  • Кримської Народної Республіки;
  • Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки.

Які документи потрібно подати

У Департаменті консульської служби МЗС нагадують: для набуття українського громадянства за територіальним походженням заявник має подати:

  • заяву;
  • дві фотокартки;
  • свідоцтво про народження на зазначених територіях (або судове рішення, яке підтверджує цей факт), або документ, що підтверджує родинний зв'язок з особою, яка народилася на цих територіях;
  • декларацію про визнання себе громадянином України встановленого зразка;
  • документ про відсутність судимості.

Які іспити необхідно скласти

Однією з обов'язкових умов спрощеного набуття громадянства є успішне складання іспитів на знання:

  • Конституції України;
  • історії України;
  • української мови.

Консульський збір та додаткові вимоги

Після виконання встановлених вимог заявнику необхідно сплатити консульський збір.

Консул має право вимагати й інші документи, якщо це передбачено законодавством України.

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Україна громадянство

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