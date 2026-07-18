У НБУ повідомили, які нові захисні елементи з’явилися на банкноті 2000 гривень

Банкнота 2000 гривень містить більше 20 елементів захисту.

Фото: НБУ

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Як відомо, Національний банк України оголосив про розширення номінального ряду гривні — у готівковий обіг вводиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Нова купюра з’явиться в обігу 4 вересня 2026 року.

У НБУ зазначили, що нова банкнота продовжує сучасний банкнотний ряд, концепція її дизайну та система захисту в цілому відповідають модифікованим банкнотам номіналом 100, 200, 500, 1 000 гривень зразків 2014–2019 років.

Там підкреслили, що вона містить більше 20 елементів захисту, що дасть змогу гарантовано виявляти підроблені грошові знаки як під час їх автоматизованого сортування та оброблення, так і під час візуальної та тактильної перевірки.

Водночас найсучаснішими та найзручнішими для громадян є оптично-змінні елементи, які в цій банкноті ми посилили.

«Це елемент SPARK, який поступово змінює колір під час розгляду банкноти під різними кутами зору від пурпурного до золотисто-зеленого кольору, та нова «віконна» захисна стрічка з комбінованим оптично-змінним ефектом.

Це перша у світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну «віконну» захисну стрічку AnimaTM Colour — поліхромну та анімовану», - заявили у НБУ.

Дизайн стрічки розроблений на замовлення Національного банку в синьо-жовтій кольоровій гамі. Під час зміни кута нахилу банкноти на ній спостерігаються ефект руху та зміни зображення — Тризуб змінюється на знак гривні. Цю стрічку, як новий продукт, було презентовано виробником лише наприкінці квітня 2026 року, і ось зараз її вже реалізовано на новій банкноті.

Додамо, у Національному Банку пояснили, чи потрібно переналаштовувати банкомати, платіжні термінали під нову банкноту та скільки це може зайняти часу.

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