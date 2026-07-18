Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: які умови призначення та розмір виплат

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника не може бути нижче деяких показників.

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Непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, мають право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Перелік непрацездатних членів сім'ї, які мають право на такий вид пенсії, визначено статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону;

2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Усиновлені діти мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми. Пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків;

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні:

- за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу від 1 до 15 років ( тривалість страхового стажу, що дає право на пенсію членам сім’ї, залежить від віку, в якому помер годувальник),

- незалежно від тривалості страхового стажу годувальника в разі смерті особи, яка виконала функцію донора анатомічних матеріалів людини, пенсіонера, осіб, які загинули внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), та особи, якій надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

на одного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;

на двох та більше членів сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника не може бути нижче: 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – на одного непрацездатного члена сім'ї (2 595 грн); 120% – на двох (3 114 грн); 150% – на трьох і більше непрацездатних членів сім'ї (3 892,50 грн).

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника. Однак, якщо особа, яка звертається за пенсією у зв’язку з втратою годувальника вже є одержувачем іншого виду пенсії (за віком, по інвалідності чи за вислугу років), то переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дати подання заяви з відповідними документами.

На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. На вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо. Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії.

Заява про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника та необхідні документи подаються до сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України. Звернутись за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника можна також через вебпортал електронних послуг фонду (portal.pfu.gov.ua ) з використанням кваліфікованого електронного підпису або через засоби порталу державних послуг Дія.

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