  1. В Україні

Відпрацювали лише 2 місяці: чи можна піти у відпустку повної тривалості

07:54, 18 липня 2026 27
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік.
Відпрацювали лише 2 місяці: чи можна піти у відпустку повної тривалості
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники, які нещодавно влаштувалися на роботу, не завжди можуть одразу скористатися щорічною відпусткою повної тривалості. Загальне правило передбачає, що таке право виникає після шести місяців безперервної роботи. Водночас законодавство визначає категорії працівників, які можуть отримати повну відпустку раніше.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року №504/96-ВР, право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також працівники, які працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік. Такий рік обчислюється з дня укладення трудового договору.

При цьому частина п’ята статті 10 Закону №504 визначає: право на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи виникає після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві.

Якщо працівник бажає скористатися відпусткою до завершення цього строку, її тривалість за загальним правилом визначається пропорційно до відпрацьованого часу. Це передбачено частиною шостою статті 10 Закону №504.

Частина сьома статті 10 Закону №504 встановлює винятки. За бажанням працівника щорічні відпустки повної тривалості до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік можуть надаватися:

  • жінкам — перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
  • особам з інвалідністю;
  • працівникам віком до 18 років;
  • чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • особам, звільненим після проходження військової служби, якщо після звільнення вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців;
  • сумісникам — одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
  • працівникам, які навчаються у закладах освіти та бажають приєднати відпустку до складання іспитів, заліків чи виконання навчальних робіт;
  • працівникам, які мають путівку для санаторно-курортного лікування;
  • батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;
  • іншим працівникам у випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко (суддя-доповідач у справі) та Галина Юровська розʼяснили зміст Рішення КСУ № 3-р/2026 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Як зазначається, предметом конституційного контролю в цій справі були окремі приписи Закону, якими визначено порядок надання та перенесення невикористаних днів щорічної основної відпустки на післявоєнний період та право роботодавця надавати невикористані дні такої відпустки без збереження заробітної плати.

Суд захистив гарантії конституційного права на відпочинок уразливих категорій працівників, визнавши, зокрема, неконституційним припис другого речення абзацу другого частини першої статті 12 Закону, за яким „за рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати“, у тім, що він не забезпечує надання особам віком до вісімнадцяти років та особам з інвалідністю оплачуваної щорічної основної відпустки, мінімальна тривалість якої більше 24 календарних днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

відпустка трудові відносини

Популярні новини

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

07:15, 17 липня 2026 6k
У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

18:04, 17 липня 2026 4k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 6k
Арешт не може бути безстроковим: ВС скасував рішення у справі про 10-річне обтяження майна

Арешт не може бути безстроковим: ВС скасував рішення у справі про 10-річне обтяження майна

10:30, 17 липня 2026 3k
Кабмін дозволив переоформлювати відстрочку військовозобов’язаним без ризику мобілізації

Кабмін дозволив переоформлювати відстрочку військовозобов’язаним без ризику мобілізації

13:08, 17 липня 2026 3k
ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсації кримчанам за земельні ділянки відібрані за «правом РФ»

ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсації кримчанам за земельні ділянки відібрані за «правом РФ»

08:30, 17 липня 2026 3k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Мораторій на перевірки під час війни: Кабмін запровадив нові гарантії для постраждалого бізнесу

Реєстр пошкодженого майна та зони ризикованого землеробства стануть підставою для звільнення від перевірок виконання приписів.

Детонація боєприпасів залишає людей без права на компенсацію: у Раді хочуть змінити правила єВідновлення

Законопроєкт пропонує включити житло, зруйноване через надзвичайні ситуації воєнного характеру, до програми компенсацій та розширити пільги для власників.

Батьки дітей з інвалідністю після мобілізації втрачають право на сімейні гарантії: чому держава має усунути правову нерівність

Держава визнає, що дитина з інвалідністю потребує особливого догляду, однак чинне законодавство призводить до того, що після мобілізації один із батьків втрачає можливість реалізувати ці сімейні гарантії: чому потрібен №15057.

За екоцид можуть запровадити довічне ув’язнення: деталі нового законопроєкту

Новий законопроєкт планує запровадити жорсткіші покарання за екоцид, включно з довічним ув’язненням і ліквідацією юридичних осіб.

Верховний Суд визнав незаконним звільнення керівника, який фіктивно працевлаштовував робітника: без конкретизації проступку — звільнення незаконне

Наказ про звільнення за пунктом 1 частини першої статті 41 КЗпП України має містити чітко сформульоване одноразове грубе порушення трудових обов'язків, яке стало підставою для припинення трудових відносин.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]