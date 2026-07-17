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АМКУ заявив про ризик порушення конкуренції під час організації поховань загиблих військових

22:00, 17 липня 2026 65
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Органи влади створюють переваги окремим ритуальним службам під час поховання військових.
АМКУ заявив про ризик порушення конкуренції під час організації поховань загиблих військових
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Антимонопольний комітет України заявив про ризики порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час організації поховань загиблих військовослужбовців.

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Як повідомили в АМКУ, під час здійснення контролю неодноразово виявляли випадки, коли військові адміністрації та органи місцевого самоврядування своїми рішеннями визначали єдиного суб'єкта господарювання надавачем ритуальних послуг для поховання загиблих військовослужбовців. Саме цьому підприємству також відшкодовувалися витрати за надані послуги.

Водночас у таких рішеннях, за даними Комітету, не передбачалася можливість надання аналогічних послуг іншими суб'єктами господарювання та отримання ними компенсації з місцевих бюджетів.

В АМКУ наголосили, що чинне законодавство у сфері поховання не встановлює обмежень щодо кола суб'єктів, які можуть надавати ритуальні послуги або отримувати відшкодування за їх надання. Тому, вказали у АМКУ, такі дії можуть мати негативні наслідки для конкуренції, зокрема, можуть містити ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних дій органів місцевого самоврядування та органів влади.

За результатами аналізу ринку АМКУ встановив, що в Україні діяльність із надання ритуальних послуг здійснюють або мають намір здійснювати понад 3 тисячі суб'єктів господарювання. Водночас, за даними аналітичного звіту Міністерства розвитку громад та територій за 2025 рік, ритуальні послуги населенню надавали 580 ритуальних служб і 1 726 суб'єктів господарювання різних форм власності.

«Визначення окремого суб’єкта господарювання надавачем ритуальних послуг для поховання загиблих військовослужбовців і такого, якому відшкодовуються витрати за надання таких послуг, за відсутності достатніх, належних і обґрунтованих підстав, спотворює дію конкурентних механізмів», - заявили у АМКУ.

З огляду на виявлені ризики 16 липня Антимонопольний комітет надав рекомендаційні роз'яснення.

Органам влади та місцевого самоврядування рекомендували забезпечувати недискримінаційний доступ усіх суб'єктів господарювання до надання ритуальних послуг із поховання загиблих військовослужбовців та отримання відповідного відшкодування, не визначати без належних правових підстав одного виконавця єдиним надавачем таких послуг і не створювати окремим компаніям необґрунтованих конкурентних переваг.

Повний текст рекомендаційних роз'яснень АМКУ пообіцяв найближчим часом оприлюднити на своєму офіційному вебпорталі та направити органам влади й місцевого самоврядування.

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АМКУ поховання військовослужбовці

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