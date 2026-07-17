Поки чоловік жив у сина після втрати паспорта, його квартиру тричі перепродали: чим закінчився суд

Після втрати власником паспорта квартира змінила трьох власників, однак суд повернув її спадкоємцю.

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Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра частково задовольнив позов спадкоємця, який довів, що квартира його померлого батька була відчужена за договором, який той фактично не підписував. Суд визнав за позивачем право власності на спадкове майно, витребував квартиру від останнього набувача та підтвердив право на частку іншої квартири, успадкованої його батьком після смерті матері.

У мотивувальній частині рішення суд також дійшов висновку, що за відсутності волевиявлення продавця та підробленні його підпису договір є неукладеним, а належним способом захисту права власника є віндикаційний позов про витребування майна.

Обставини справи

Після смерті батька позивач звернувся до нотаріуса для оформлення спадщини. Під час перевірки Державного реєстру речових прав з'ясувалося, що квартира, яка належала спадкодавцю, ще у 2021 році була продана, а згодом двічі перепродана іншим особам. За твердженням позивача, усі оригінали правовстановлюючих документів на квартиру зберігалися у нього, а батько ще до укладення спірного договору втратив паспорт і проживав разом із сином.

Крім цього, нотаріус відмовив у видачі свідоцтва про право на спадщину через помилку у прізвищі спадкодавця у свідоцтві про право власності на квартиру та відсутність оригіналу документів щодо іншої квартири, частку якої батько позивача свого часу прийняв у спадщину після смерті матері, але не встиг оформити.

Позивач просив встановити факт належності батькові правовстановлюючого документа з помилкою у прізвищі, визнати за ним право власності на спадкове майно, витребувати квартиру від останнього набувача та визнати право власності на 1/2 іншої квартири, яку батько успадкував після смерті своєї матері.

Що встановив суд

Суд підтвердив, що у свідоцтві про право власності на квартиру дійсно була допущена помилка в написанні прізвища власника. Досліджені документи підтвердили, що йдеться про одну й ту саму особу, а ця описка перешкоджала оформленню спадщини. Тому суд встановив факт належності правовстановлюючого документа спадкодавцю.

Ключовим доказом у справі став висновок судової почеркознавчої експертизи. Експерт встановив, що підпис від імені продавця у договорі купівлі-продажу квартири від 7 серпня 2021 року виконаний не самим власником, а іншою особою.

Чому суд дійшов висновку про неукладеність договору

Аналізуючи норми Цивільного кодексу України та практику Верховного Суду, суд зазначив, що обов'язковою умовою існування договору є реальне волевиявлення його сторін.

Якщо особа не підписувала договір і не виявляла наміру відчужити майно, такий правочин фактично не був укладений. Підроблення підпису свідчить про відсутність волевиявлення продавця, а отже — про відсутність самого договору як юридичного факту. Саме тому у мотивувальній частині рішення суд дійшов висновку, що договір купівлі-продажу від 7 серпня 2021 року є неукладеним, оскільки підпис продавця виконала інша особа. Такий договір не породив переходу права власності від справжнього власника.

Чому квартиру повернули спадкоємцю

Суд встановив, що квартира вибула з володіння власника поза його волею, тому застосував положення статей 387 і 388 ЦК України про витребування майна із чужого незаконного володіння.

Суд у справі 203/3935/24 послався на численні правові висновки Великої Палати Верховного Суду, відповідно до яких майно може бути витребуване і від добросовісного набувача, якщо воно вибуло з володіння власника поза його волею. При цьому для повернення майна власнику не потрібно окремо заявляти вимоги про визнання недійсними наступних договорів або про скасування державної реєстрації права власності, оскільки ефективним способом захисту є саме віндикаційний позов.

Спадщина на другу квартиру

Окремо суд розглянув вимоги щодо 1/2 іншої квартири, яка належала бабусі позивача.

Суд встановив, що після її смерті батько позивача своєчасно подав заяву про прийняття спадщини, однак не оформив свідоцтво про право на спадщину.

Інший спадкоємець — брат спадкодавця — хоча й залишався зареєстрованим у квартирі, фактично там не проживав і протягом шестимісячного строку до нотаріуса не звернувся. Суд підкреслив, що сама по собі реєстрація місця проживання не свідчить про прийняття спадщини. Вирішальне значення має фактичне спільне проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини або своєчасне подання заяви про її прийняття.

З огляду на це суд визнав за позивачем право власності у порядку спадкування на 1/2 цієї квартири. Водночас у вимозі про витребування цієї частки від дядька відмовив, оскільки спірна частка ніколи не перебувала у його власності чи володінні.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов. Він встановив факт належності спадкодавцю правовстановлюючого документа із помилкою у прізвищі, визнав за позивачем право власності в порядку спадкування на квартиру, витребував її із чужого незаконного володіння останнього набувача, а також визнав за позивачем право власності на 1/2 іншої квартири в порядку спадкування. У решті позовних вимог суд відмовив. Крім того, із відповідачів стягнуто судові витрати, зокрема понад 22 тис. грн витрат на проведення судової почеркознавчої експертизи з особи, яка була стороною первісного договору купівлі-продажу.

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