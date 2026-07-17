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Україна відкриє архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій ХХ століття на Волині

19:34, 17 липня 2026 196
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Також Україна планує збільшити кількість дозволів на пошукові та ексгумаційні роботи й посилити співпрацю з Польщею.
Україна відкриє архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій ХХ століття на Волині
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Президент Володимир Зеленський провів нараду, присвячену державній політиці на польському напрямку. За її підсумками було ухвалено низку рішень, зокрема щодо відкриття архівів, розширення пошукових та ексгумаційних робіт, а також посилення співпраці з Польщею.

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Як повідомив Глава держави, пріоритетом України є розвиток добросусідських, рівноправних і взаємовигідних відносин із Польщею, які ґрунтуються на взаємній повазі.

«Польща відчутно підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і ми вдячні Польщі. Захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі, а безпекові виклики, які стоять перед Європою, можуть бути вирішені тільки у співпраці, зокрема у співпраці вільних націй нашого регіону», — наголосив Президент.

За результатами наради сторони домовилися реалізувати кілька ключових кроків. Зокрема, найближчим часом мають бути ухвалені нові рішення на дипломатичному напрямку.

Крім того, буде відкрито всі архіви Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України щодо трагічних подій XX століття на Волині.

Також Президент повідомив про підготовку рішень, які дозволять надати додаткову суттєву кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт. За його словами, Україна спільно з польською стороною має забезпечити більшу спроможність для проведення таких заходів.

Під час наради також обговорили можливі формати розширення міжсуспільного діалогу між Україною та Польщею.

Окремо Зеленський повідомив, що домовився з керівником Український інститут національної пам’яті Олександром Алфьоровим про розширення можливостей установи. Президент доручив підготувати системні пропозиції щодо посилення роботи Інституту та звернувся до урядовців і профільного комітету Верховної Ради із закликом розглянути можливість збільшення його фінансового й іншого забезпечення.

«Для достойного представництва українських інтересів потрібні й відповідні спроможності», — зазначив глава держави.

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СБУ Польща Служба зовнішньої розвідки Володимир Зеленський

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