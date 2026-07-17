Євгеній Хмара офіційно залишив СБУ після переходу до Міноборони

Євгеній Хмара припинив виконувати обов'язки голови СБУ та залишив посаду начальника Центру спецоперацій «А».

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Президент Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни щодо Євгенія Хмари, якого уряд напередодні призначив тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони.

Відповідно до указу №619/2026, Глава держави увільнив Євгенія Хмару від тимчасового виконання обов'язків Голови Служби безпеки України.

Іншим указом — №620/2026 — Президент звільнив Євгенія Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», раніше Кабмін за погодженням із Президентом призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони України. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, кадрові рішення покликані забезпечити безперервність роботи у сфері оборони.

До призначення очільником оборонного відомства Євгеній Хмара обіймав посаду начальника Центру спеціальних операцій «А» СБУ та тимчасово виконував обов'язки Голови Служби безпеки України. У зв'язку з переходом на нову посаду Президент припинив виконання ним цих повноважень окремими указами.

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