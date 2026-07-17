Євгеній Хмара офіційно залишив СБУ після переходу до Міноборони
Президент Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни щодо Євгенія Хмари, якого уряд напередодні призначив тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони.
Відповідно до указу №619/2026, Глава держави увільнив Євгенія Хмару від тимчасового виконання обов'язків Голови Служби безпеки України.
Іншим указом — №620/2026 — Президент звільнив Євгенія Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», раніше Кабмін за погодженням із Президентом призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони України. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, кадрові рішення покликані забезпечити безперервність роботи у сфері оборони.
До призначення очільником оборонного відомства Євгеній Хмара обіймав посаду начальника Центру спеціальних операцій «А» СБУ та тимчасово виконував обов'язки Голови Служби безпеки України. У зв'язку з переходом на нову посаду Президент припинив виконання ним цих повноважень окремими указами.
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