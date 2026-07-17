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Перевірка лічильника: коли її проводять і як не отримати зайві нарахування

17:44, 17 липня 2026 29
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Регулярне тестування побутових приладів обліку — це не просто забаганка комунальників, а обов’язкова процедура.
Перевірка лічильника: коли її проводять і як не отримати зайві нарахування
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Українцям нагадали про обов’язкові строки проведення повірки побутових лічильників. У Держпродспоживслужбі пояснили, як часто потрібно перевіряти прилади обліку, хто оплачує роботи та які наслідки можуть бути, якщо вчасно не пройти процедуру. Повірка лічильників необхідна для того, щоб забезпечити точність розрахунків за спожиті послуги. Якщо споживач не пройде планову перевірку в установлені строки, показники приладу можуть втратити чинність, а нарахування за комунальні послуги проводитимуть за середніми показниками минулих років.

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За інформацією Держпродспоживслужби, строки проведення повірки залежать від виду приладу.

Електролічильники мають проходити обов’язкову перевірку один раз на 4 роки. Для газових лічильників терміни відрізняються залежно від класу точності: прилади класу 1,0 перевіряють кожні 2 роки, а класу 1,5 — раз на 8 років.

Для споживачів процедура є безкоштовною. Усі витрати на проведення робіт покладаються на компанію-постачальника або оператора газорозподільних мереж.

До переліку робіт входить:

  • демонтаж лічильника;
  • транспортування до лабораторії;
  • проведення діагностики;
  • повернення та встановлення приладу;
  • повторне опломбування.

Водночас споживачам рекомендують самостійно контролювати строки повірки та перевіряти інформацію у технічному паспорті приладу.

Якщо лічильник перебуває у лабораторії, споживачеві можуть встановити тимчасовий прилад із резервного фонду компанії.

Якщо такої можливості немає, оплату нараховують за середніми обсягами споживання за аналогічний період попереднього року — опалювальний або літній сезон.

Для нових споживачів, які користуються послугами менш як шість місяців, розрахунок проводять на основі фактичного періоду роботи приладу.

Після демонтажу лічильника оператор мережі має два місяці для вирішення питання щодо його повернення або заміни.

Якщо прилад належить постачальнику, компанія має встановити новий справний лічильник власним коштом.

Якщо лічильник є власністю споживача і після перевірки виявлено несправність, його можуть безкоштовно відремонтувати та повернути власнику.

У разі, якщо ремонт неможливий, постачальник зобов’язаний безкоштовно встановити прилад аналогічного типу. Це мають зробити протягом 15 робочих днів, але загальний строк не повинен перевищувати двох місяців із моменту зняття лічильника.

Також зазначається, що якщо строк повірки газового лічильника припадає на опалювальний сезон, процедуру можуть перенести. Роботи мають провести протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство юстиції України спільно з ДП «Національні інформаційні системи» впровадили перший етап оновлення Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) відповідно до закону №4833-IX, який передбачає цифровізацію виконавчих процедур та посилення захисту прав громадян.

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гроші комунальні послуги

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