Колишній суддя з Івано-Франківщини отримав 5 років тюрми за $1200 хабаря за «закриття» справи про п'яне водіння

ВАКС оголосив вирок колишньому судді Коломийського районного суду: 5 років позбавлення волі.

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Колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому судді Коломийського районного суду Івано-Франківської області. Його викрили на одержанні неправомірної вигоди за прийняття рішення про закриття адміністративного провадження щодо керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Деталі справи:

Як повідомили у НАБУ, у липні 2022 року на розгляд судді надійшов адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння) стосовно громадянина, притягнутого до відповідальності.

Під час розгляду цієї справи суддя, за пособництва адвоката, одержав від громадянина 1200 доларів США неправомірної вигоди за непритягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП.

Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України;

Вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та конфіскацією 1/2 частини майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Справа № 991/2510/23.

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