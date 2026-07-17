  1. Суд інфо
  2. / В Україні

Колишній суддя з Івано-Франківщини отримав 5 років тюрми за $1200 хабаря за «закриття» справи про п'яне водіння

16:42, 17 липня 2026 224
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВАКС оголосив вирок колишньому судді Коломийського районного суду: 5 років позбавлення волі.
Колишній суддя з Івано-Франківщини отримав 5 років тюрми за $1200 хабаря за «закриття» справи про п'яне водіння
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому судді Коломийського районного суду Івано-Франківської області. Його викрили на одержанні неправомірної вигоди за прийняття рішення про закриття адміністративного провадження щодо керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Деталі справи:

Як повідомили у НАБУ, у липні 2022 року на розгляд судді надійшов адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у  стані алкогольного сп'яніння) стосовно громадянина, притягнутого до відповідальності.

Під час розгляду цієї справи суддя, за пособництва адвоката, одержав від громадянина 1200 доларів США неправомірної вигоди за непритягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП.

Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України;

Вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та конфіскацією 1/2 частини майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку. 

Справа № 991/2510/23.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя НАБУ ВАКС

Популярні новини

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

07:15, 17 липня 2026 4k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 4k
Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

17:14, 16 липня 2026 3k
Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

16:02, 16 липня 2026 3k
Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

17:14, 16 липня 2026 3k
Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

13:32, 16 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд визнав незаконним звільнення керівника, який фіктивно працевлаштовував робітника: без конкретизації проступку — звільнення незаконне

Наказ про звільнення за пунктом 1 частини першої статті 41 КЗпП України має містити чітко сформульоване одноразове грубе порушення трудових обов'язків, яке стало підставою для припинення трудових відносин.

Кандидатів у наставники дітей перевірятимуть за фільтром про домашнє насильство та зв'язки з ворогом: нові правила з 16 липня

Документ визначає, хто може стати наставником, які діти та молоді люди можуть отримати таку допомогу, як відбуватиметься підготовка кандидатів, укладення договорів та які гарантії безпеки передбачені для всіх учасників.

Від експерименту до правила: Кабінет Міністрів запустив «єДозвіл» на постійній основі

Уряд офіційно закріпив статус «єДозвіл», перевівши її з експериментального проєкту у постійну експлуатацію: постанова запроваджує автоматичне надання ліцензій, інтеграцію з державними реєстрами та електронний механізм оскарження рішень посадовців.

Верховний Суд: сприйняття дитиною прізвища формується насамперед під впливом матері, а не через насмішки однолітків

Саме бажання дитини носити прізвище матері не є достатньою підставою для його зміни, якщо не доведено, що це відповідає її найкращим інтересам.

Квадратні метри за рахунок сусідів: коли суд змусить повернути спільне майно, а коли — дозволить реконструкцію

Верховний Суд підтвердив, що власник квартири не може збільшити її площу за рахунок горища без згоди всіх співвласників будинку, а державна реєстрація такого розширення може бути скасована.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]