У лікарнях виявили десятки випадків розміщення ритуальних служб: у АМКУ заявили про проблему

АМКУ рекомендував не створювати переваг ритуальним службам під час оренди приміщень лікарень.

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Антимонопольний комітет України надав органам місцевого самоврядування та закладам охорони здоров'я рекомендації щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції під час передачі в оренду приміщень лікарень для надання ритуальних послуг.

Як повідомили в АМКУ, Комітет виявив таку практики, що органи місцевого самоврядування та балансоутримувачі закладів охорони здоров'я передають приміщення лікарень в оренду суб'єктам, які надають ритуальні послуги.

За даними Комітету, ритуальні служби, які працюють безпосередньо в медичних закладах, отримують суттєві конкурентні переваги перед іншими учасниками ринку. Це пов'язано з тим, що саме в лікарнях зосереджена значна кількість потенційних споживачів, які зазвичай прагнуть замовити весь комплекс ритуальних послуг в одного виконавця.

Під час аналізу ринку АМКУ опитав майже 250 органів місцевого самоврядування по всій Україні. За результатами дослідження виявили понад 70 випадків, коли суб'єкти господарювання, що надають ритуальні послуги, орендували приміщення закладів охорони здоров'я.

Найбільше таких випадків зафіксували у Київській та Харківській областях. Зокрема, у Києві укладено дев'ять договорів оренди приміщень лікарень із суб'єктами, що надають ритуальні послуги, при цьому п'ять договорів підписано з одним і тим самим підприємством. У Харкові одне комунальне підприємство надає ритуальні послуги на території дев'яти медичних закладів.

У зв'язку з цим 16 липня Антимонопольний комітет надав рекомендаційні роз'яснення, якими рекомендував органам місцевого самоврядування та комунальним некомерційним підприємствам – балансоутримувачам закладів охорони здоров'я під час передачі приміщень в оренду не створювати окремим суб'єктам господарювання необґрунтованих переваг у наданні ритуальних послуг та продажу предметів ритуальної належності, а також враховувати вимоги законодавства про захист економічної конкуренції.

Повний текст рекомендаційних роз'яснень буде оприлюднений на офіційному вебсайті АМКУ.

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