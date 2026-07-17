В больницах выявили десятки случаев размещения ритуальных служб: в АМКУ заявили о проблеме

АМКУ рекомендовал не создавать преимуществ ритуальным службам при аренде помещений больниц.

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Антимонопольный комитет Украины предоставил органам местного самоуправления и учреждениям здравоохранения рекомендации по соблюдению законодательства о защите экономической конкуренции при передаче в аренду помещений больниц для предоставления ритуальных услуг.

Как сообщили в АМКУ, Комитет выявил такую практику, что органы местного самоуправления и балансодержатели учреждений здравоохранения передают помещения больниц в аренду субъектам, предоставляющим ритуальные услуги.

По данным Комитета, ритуальные службы, работающие непосредственно в медицинских учреждениях, получают существенные конкурентные преимущества перед другими участниками рынка. Это связано с тем, что именно в больницах сосредоточено значительное количество потенциальных потребителей, которые обычно стремятся заказать весь комплекс ритуальных услуг у одного исполнителя.

Во время анализа рынка АМКУ опросил почти 250 органов местного самоуправления по всей Украине. По результатам исследования выявлено более 70 случаев, когда субъекты хозяйствования, предоставляющие ритуальные услуги, арендовали помещения учреждений здравоохранения.

Больше всего таких случаев зафиксировали в Киевской и Харьковской областях. В частности, в Киеве заключено девять договоров аренды помещений больниц с субъектами, предоставляющими ритуальные услуги, при этом пять договоров подписаны с одним и тем же предприятием. В Харькове одно коммунальное предприятие предоставляет ритуальные услуги на территории девяти медицинских учреждений.

В связи с этим 16 июля Антимонопольный комитет предоставил рекомендательные разъяснения, которыми рекомендовал органам местного самоуправления и коммунальным некоммерческим предприятиям — балансодержателям учреждений здравоохранения при передаче помещений в аренду не создавать отдельным субъектам хозяйствования необоснованных преимуществ в предоставлении ритуальных услуг и продаже предметов ритуальной принадлежности, а также учитывать требования законодательства о защите экономической конкуренции.

Полный текст рекомендательных разъяснений будет опубликован на официальном сайте АМКУ.

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