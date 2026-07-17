Минфин объяснил, почему новый порядок расчета судейских окладов не заработает в 2026 году

На новый порядок расчета судейских окладов потребуется 2,7 млрд грн только в 2026 году.

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Министерство финансов Украины предоставило разъяснения относительно применения новой редакции статьи 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Отметим, что 25 июня вступил в силу Закон № 4905-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Закон Украины «О Высшем совете правосудия» относительно совершенствования деклараций добропорядочности судьи и семейных связей судей». Статья 135 Закона дополнена нормой: базовый размер должностного оклада судьи отныне может определяться исключительно на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом о Государственном бюджете на соответствующий год.

С целью решения вопроса о надлежащей реализации в 2026 году положений вышеупомянутой статьи Закона Государственная судебная администрация Украины обратилась в Министерство финансов Украины за разъяснениями.

В соответствии с указанными изменениями в Закон о судоустройстве для определения базового размера должностного оклада судьи не может применяться иная стоимостная величина, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц, предусмотренный абзацем четвертым части второй статьи 1 Закона Украины «О прожиточном минимуме», в размере, установленном для этой социальной и демографической группы населения законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год (в настоящее время — 3 328 гривен).

В ответе Минфин отметил, что применение новой редакции статьи 135 потребует в 2026 году дополнительных расходов государственного бюджета ориентировочно в сумме 2,7 млрд гривен.

Таким образом Министерство обращает внимание на то, что изменение составляющих судейского вознаграждения автоматически повлечет необходимость в дополнительных средствах на перерасчет ежемесячного пожизненного денежного содержания судей в отставке.

В письме Минфин подчеркивает, что согласно абзацу пятому статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» для определения базового должностного оклада судьи применяется прожиточный минимум для трудоспособных лиц на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31.12.2025 года (2 102 гривны).

Учитывая изложенное, Министерство финансов Украины указало, что рассмотрит возможность обеспечения реализации положений части третьей статьи 135 Закона о судоустройстве при формировании показателей проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год.

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