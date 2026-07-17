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Избитая в харьковском ТЦК адвокат получила инвалидность и обратилась в ЕСПЧ — Дмитрий Лубинец

13:26, 17 июля 2026 480
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Как утверждает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, к клиенту адвоката не допустили, вместо этого женщина получила тяжелые травмы.
Избитая в харьковском ТЦК адвокат получила инвалидность и обратилась в ЕСПЧ — Дмитрий Лубинец
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что адвокат, подвергшаяся избиению в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове, получила инвалидность и обратилась в Европейский суд по правам человека.

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По словам омбудсмена, инцидент произошел 15 марта 2025 года. Адвокат прибыла в Киевский районный ТЦК и СП в Харькове, чтобы предоставить бесплатную правовую помощь задержанному мужчине.

Как утверждает Лубинец, к клиенту ее не допустили, вместо этого женщина получила тяжелые травмы. После инцидента она проходила лечение, перенесла операцию и реабилитацию, а впоследствии ей установили III группу инвалидности.

«Это просто немыслимо: как адвокат, который пришел выполнять свой профессиональный долг, оказался на больничной койке? Если за право быть адвокатом человек платит собственным здоровьем, то это уже вопрос не отдельного инцидента. Это тревожный сигнал для всей системы правосудия», — указал Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что адвокат обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения. В то же время, по словам потерпевшей, в течение года лицо, причинившее ей телесные повреждения, не было установлено, сотрудников ТЦК не допросили, а записи с камер видеонаблюдения не были предоставлены. Часть необходимых следственных действий, по его словам, была проведена только после вмешательства суда.

В настоящее время Государственное бюро расследований открыло отдельное уголовное производство по факту возможной служебной халатности сотрудников полиции при расследовании этого дела.

В результате адвокат обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с произошедшей ситуацией.

Комитет защиты прав адвокатов при Совете адвокатов Харьковской области сообщил, что в течение 2025–2026 годов было зафиксировано 17 случаев применения физической силы к адвокатам. По информации комитета, в отдельных случаях также сообщалось о психологическом давлении и угрозах мобилизацией.

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полиция ЕСПЧ Харьков омбудсмен ГБР ТЦК Дмитрий Лубинец

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