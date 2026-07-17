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В Базе правовых позиций Верховного Суда стали доступны обзоры и дайджесты судебной практики

12:34, 17 июля 2026 85
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В Базе правовых позиций ВС заработал поиск по обзорам и дайджестам судебной практики.
В Базе правовых позиций Верховного Суда стали доступны обзоры и дайджесты судебной практики
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Верховный Суд расширил функционал Базы правовых позиций, добавив в нее обзоры и дайджесты судебной практики. Отныне пользователи могут не только просматривать судебные решения, но и осуществлять поиск по содержанию аналитических материалов.

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Отметим, что ранее в Едином государственном реестре судебных решений начала работать новая опция «Релевантная практика ВС», которая позволяет находить правовые позиции Верховного Суда по конкретным вопросам. Новый инструмент стал возможен благодаря интеграции Реестра с Базой правовых позиций Верховного Суда.

Пользователям доступен поиск по текстам обзоров и дайджестов судебной практики с возможностью:

  • поиска по ключевым словам — достаточно ввести слово или словосочетание, чтобы система нашла соответствующие фрагменты текстов обзоров или дайджестов, в которых они содержатся. Из результатов поиска можно сразу перейти на страницу с текстом соответствующей правовой позиции;
  • быстрого уточнения результатов поиска — с помощью фильтров можно ограничить выборку документов практикой соответствующего кассационного суда, Большой Палаты Верховного Суда, Европейского суда по правам человека или Суда Европейского Союза;
  • расширенного ручного поиска — для более точного поиска предусмотрена возможность самостоятельно определить параметры выборки, в частности выбрать вид документа (тематический или периодический обзор, дайджест), категорию правоотношений и другие необходимые критерии.

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