У Реєстрі судових рішень запустили нову функцію: як знайти практику ВС за один клік

У ЄДРСР з’явилася нова функція пошуку релевантної практики Верховного Суду.

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У Єдиному державному реєстрі судових рішень запрацювала нова опція «Релевантна практика ВС», яка дозволяє знаходити правові позиції Верховного Суду з конкретних питань. Новий інструмент став можливим завдяки інтеграції Реєстру з Базою правових позицій Верховного Суду.

Як це працює

Користувачам достатньо відкрити будь-яке судове рішення в Реєстрі та натиснути кнопку «Релевантна практика ВС». Після цього система автоматично перенаправить до Бази правових позицій, де сформує добірку найбільш релевантної практики Верховного Суду щодо відповідного правового питання.

Наразі новий функціонал працює в тестовому режимі. У зв’язку з цим можливі окремі технічні помилки або неточності в результатах пошуку.

На що звернути увагу

Практика Верховного Суду сформована не з усіх правових питань. У таких випадках система може не знаходити відповідних правових позицій.

Крім запуску нового пошукового інструменту, у межах оновлення також удосконалено функціональність Бази, забезпечено її інтеграцію з Єдиною судовою інформаційно-комунікаційною системою (ЄСІКС), оновлено інтерфейс користувача, розширено аналітичні можливості та створено нові інструменти для використання технологій штучного інтелекту.

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