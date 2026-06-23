  1. В Україні

У Реєстрі судових рішень запустили нову функцію: як знайти практику ВС за один клік

09:56, 23 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ЄДРСР з’явилася нова функція пошуку релевантної практики Верховного Суду.
У Реєстрі судових рішень запустили нову функцію: як знайти практику ВС за один клік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Єдиному державному реєстрі судових рішень запрацювала нова опція «Релевантна практика ВС», яка дозволяє знаходити правові позиції Верховного Суду з конкретних питань. Новий інструмент став можливим завдяки інтеграції Реєстру з Базою правових позицій Верховного Суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як це працює

Користувачам достатньо відкрити будь-яке судове рішення в Реєстрі та натиснути кнопку «Релевантна практика ВС». Після цього система автоматично перенаправить до Бази правових позицій, де сформує добірку найбільш релевантної практики Верховного Суду щодо відповідного правового питання.

Наразі новий функціонал працює в тестовому режимі. У зв’язку з цим можливі окремі технічні помилки або неточності в результатах пошуку.

На що звернути увагу

Практика Верховного Суду сформована не з усіх правових питань. У таких випадках система може не знаходити відповідних правових позицій.

Крім запуску нового пошукового інструменту, у межах оновлення також удосконалено функціональність Бази, забезпечено її інтеграцію з Єдиною судовою інформаційно-комунікаційною системою (ЄСІКС), оновлено інтерфейс користувача, розширено аналітичні можливості та створено нові інструменти для використання технологій штучного інтелекту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Працівників прифронтових територій хочуть звільнити від ПДФО: у Раді пропонують нову податкову гарантію

У Верховній Раді пропонують запровадити податкові гарантії для працівників у прифронтових районах, які працюють у зонах підвищеного ризику.

Конкурс на посаду Генпрокурора чи зміна конституційного балансу: які ризики містить законопроєкт 15343

Європейський стандарт чи правовий експеримент: чому запропонована депутатами модель призначення Генпрокурора потребує доопрацювання.

ВРП скасувала покарання судді зі Львова Юрію Бориславському, якого звинувачували у «затягуванні» справ про п’яне водіння

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення судді зі Львова, який масово закривав справи про п’яне водіння.

Індивідуальний номер на авто можуть знищити, а власники втратити гроші: чому у водіїв є лише рік

Отримання індивідуального номерного знака за довіреністю спрощує процедуру для водіїв, проте ігнорування строків отримання чи перереєстрації авто загрожує втратою замовлення та коштів.

Працівникам прифронтових територій можуть надати новий статус із надбавками та страховим захистом — що пропонують у Раді

Законопроєкт встановлює окремий статус для осіб, які забезпечують життєдіяльність у зонах бойових дій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]