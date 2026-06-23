ПФУ відмовився платити після смерті пенсіонера, але суд зобов’язав виплатити вдові майже 200 тисяч грн

Суд зобов’язав ПФУ в Хмельницькій області виплатити вдові майже 200 тисяч гривень недоотриманої пенсії чоловіка.

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Хмельницький міськрайонний суд став на бік вдови померлого пенсіонера та зобов’язав Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області виплатити їй майже 200 тисяч гривень не виплаченої своєчасно пенсії чоловіку.

Як встановив суд, пенсіонер недоотримував пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». У період з 2021 по 2023 роки Хмельницький окружний адміністративний суд ухвалив три рішення, якими зобов’язав Пенсійний фонд виплатити чоловікові понад 198 тисяч гривень заборгованості.

Однак пенсіонер помер на початку 2024 року, так і не дочекавшись належних йому виплат.

Після його смерті була відкрита спадкова справа, а дружину визнано спадкоємицею за законом. Вона звернулася до Пенсійного фонду із заявою про виплату недоодержаної пенсії, однак отримала відмову.

Не погодившись із такою позицією, жінка звернулася до суду. У результаті суд задовольнив позов та постановив стягнути з Головного управління ПФУ в Хмельницькій області на користь вдови 198 061,23 грн як недоотриману пенсію її чоловіка.

«Викладені у листі ГУ ПФУ в Хмельницькій області твердження про те, що недоотримана пенсія спадкодавцю за життя не була виплачена у звʼязку із відсутністю відповідного фінансування, не впливають на законність судового рішення та на права позивача щодо стягнення недоплаченої пенсії на її користь як спадкоємця особи, яка за життя набула право на дану пенсію, однак так і не отримала. Таке право позивача передбачено цивільним законодавством і не може обмежуватись через відсутність відповідного фінансування», – зазначив суд у рішенні.

Рішення ухвалене у справі № 686/1159/26. Воно ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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