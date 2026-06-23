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ПФУ отказался платить после смерти пенсионера, но суд обязал выплатить вдове почти 200 тысяч грн

11:09, 23 июня 2026
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Суд обязал ПФУ в Хмельницкой области выплатить вдове почти 200 тысяч гривен недополученной пенсии мужа.
ПФУ отказался платить после смерти пенсионера, но суд обязал выплатить вдове почти 200 тысяч грн
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Хмельницкий горрайонный суд встал на сторону вдовы умершего пенсионера и обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области выплатить ей почти 200 тысяч гривен своевременно не выплаченной пенсии ее мужа.

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Как установил суд, пенсионер недополучал пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». В период с 2021 по 2023 годы Хмельницкий окружной административный суд принял три решения, которыми обязал Пенсионный фонд выплатить мужчине более 198 тысяч гривен задолженности.

Однако пенсионер умер в начале 2024 года, так и не дождавшись положенных ему выплат.

После его смерти было открыто наследственное дело, а супругу признали наследницей по закону. Она обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о выплате недополученной пенсии, однако получила отказ.

Не согласившись с такой позицией, женщина обратилась в суд. В результате суд удовлетворил иск и постановил взыскать с Главного управления ПФУ в Хмельницкой области в пользу вдовы 198 061,23 грн как недополученную пенсию ее мужа.

«Изложенные в письме ГУ ПФУ в Хмельницкой области утверждения о том, что недополученная пенсия наследодателю при жизни не была выплачена в связи с отсутствием соответствующего финансирования, не влияют на законность судебного решения и на права истца относительно взыскания недоплаченной пенсии в ее пользу как наследника лица, которое при жизни приобрело право на данную пенсию, однако так ее и не получило. Такое право истца предусмотрено гражданским законодательством и не может ограничиваться из-за отсутствия соответствующего финансирования», — отметил суд в решении.

Решение принято по делу № 686/1159/26. Оно еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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