Как пенсионеру проверить, что он прошел физическую идентификацию

Чтобы проверить информацию о прохождении физической идентификации, необходимо выполнить несколько шагов.

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Пенсионный фонд Украины напомнил, что пенсионер может убедиться в том, что он прошел в 2026 году физическую идентификацию, воспользовавшись сервисом «Моя идентификация» на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Сервис позволяет убедиться, что физическая идентификация лица проведена и, соответственно, выплата пенсии в следующем году будет продолжена.

Чтобы проверить информацию, нужно выполнить несколько простых шагов:

Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины – www.portal.pfu.gov.ua. Авторизоваться одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпису или ID.GOV.UA, и войти в личный кабинет. В меню слева выбрать раздел «Моя идентификация». Ознакомиться с информацией о дате последней идентификации и способе, которым она была проведена.

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