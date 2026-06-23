Как пенсионеру проверить, что он прошел физическую идентификацию
17:27, 23 июня 2026
Чтобы проверить информацию о прохождении физической идентификации, необходимо выполнить несколько шагов.
Пенсионный фонд Украины напомнил, что пенсионер может убедиться в том, что он прошел в 2026 году физическую идентификацию, воспользовавшись сервисом «Моя идентификация» на веб-портале электронных услуг ПФУ.
Сервис позволяет убедиться, что физическая идентификация лица проведена и, соответственно, выплата пенсии в следующем году будет продолжена.
Чтобы проверить информацию, нужно выполнить несколько простых шагов:
- Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины – www.portal.pfu.gov.ua.
- Авторизоваться одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпису или ID.GOV.UA, и войти в личный кабинет.
- В меню слева выбрать раздел «Моя идентификация».
- Ознакомиться с информацией о дате последней идентификации и способе, которым она была проведена.
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