Кир Стармер: после прекращения огня свои силы готовы развернуть в Украине 25 стран
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после заседания Коалиции желающих 13 июля заявил, что Британия вместе с союзниками завершила подготовку плана развертывания многонациональных сил в Украине после достижения устойчивого прекращения огня.
По его словам, к этой инициативе уже присоединились 25 стран.
«У нас есть четкий план, который мы разработали относительно развертывания многонациональных сил в Украине. 25 наций принимают в этом участие, которые готовы буквально через несколько дней устойчивого прекращения огня, мы готовы развернуться. Это развертывание было утверждено здесь, в Париже, в январе, и мы имеем очень солидную поддержку этих мероприятий», — отметил он.
Также Стармер заявил о необходимости продолжать и экономическое давление на Россию.
«Мы должны больше давить на Россию, продвигаясь, в частности, по усилению санкций», — отметил он.
Еще Стармер добавил, что Кремль не достигнет своих целей, а переговоры могут начаться только после установления устойчивого прекращения огня и при наличии надежных гарантий безопасности для Украины.
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