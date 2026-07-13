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Кондиционер в жару может значительно увеличить счета за свет: сколько стоит час охлаждения

21:07, 13 июля 2026
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Наиболее экономичным вариантом является держать прохладную температуру в квартире, а не охлаждать уже прогревшееся жилье.
Кондиционер в жару может значительно увеличить счета за свет: сколько стоит час охлаждения
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В жаркое время года кондиционеры помогают украинцам охлаждать жилье, однако их работа увеличивает потребление электроэнергии и влияет на суммы в платежках.

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Как объясняют эксперты, если прибор потребляет 0,5 кВт/ч, то один час работы стоит 2,16 гривны. За 8 часов использования придется заплатить 17,28 гривны, а за месяц работы по 8 часов ежедневно — 518,4 гривны. Если кондиционер будет работать круглосуточно в течение месяца, расходы составят 1296 гривен.

Для более мощного кондиционера с потреблением 0,8 кВт/ч стоимость одного часа работы составляет 3,45 гривны. За 8 часов это 27,65 гривны, за месяц использования по 8 часов в день — 829,44 гривны, а за круглосуточную работу в течение месяца с учетом ночного тарифа — 2073,6 гривны.

Кондиционер, который потребляет 1 кВт/ч, обойдется еще дороже. Один час его работы будет стоить 4,32 гривны, 8 часов — 34,56 гривны, а месяц использования по 8 часов в день — 1036,8 гривны. При круглосуточной работе расходы могут достигать 2592 гривен.

Также отмечается, что многие украинцы неправильно пользуются кондиционерами. Распространенная ошибка — включать прибор только тогда, когда квартира уже сильно перегрелась. Из-за частых выключений и повторных запусков компрессор работает на полной мощности. Лучше поддерживать температуру в помещении на уровне 24–26 градусов, а не охлаждать жилье после того, как оно нагрелось до 30 градусов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в некоторых странах Европы предусмотрена ответственность за стекание конденсата из кондиционеров на тротуары, фасады зданий или прохожих. В то же время в Украине также планировали установить штрафы за такие нарушения.

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электроэнергия свет коммунальные услуги

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