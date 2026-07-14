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Контакты и график работы Киево-Святошинского райсуда Киевской области

07:05, 14 июля 2026
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Как работает Киево-Святошинский суд Киевской области.
Контакты и график работы Киево-Святошинского райсуда Киевской области
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Киево-Святошинский районный суд Киевской области сообщил актуальные контактные данные, график работы суда, канцелярий и порядок приема граждан.

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Обратиться в суд можно по телефону (044) 424-31-54 или по электронной почте [email protected].

График работы суда:

  • понедельник–четверг: с 08:30 до 17:30;
  • пятница: с 08:00 до 15:45;
  • перерыв: с 13:00 до 13:45.

Прием исковых заявлений, заявлений и корреспонденции осуществляется в канцелярии суда (кабинет №1):

  • понедельник–четверг: с 08:30 до 16:00;
  • пятница: с 08:00 до 15:00.

Ознакомиться с материалами судебных дел можно в течение всего рабочего дня аппарата суда в соответствующих канцеляриях:

  • канцелярия по гражданским делам (кабинет №2);
  • канцелярия по уголовным делам (кабинет №3);
  • канцелярия по делам об административных правонарушениях (кабинет №6);
  • архив суда.

Выдача копий судебных решений осуществляется:

  • каждую среду с 15:00 до 17:00;
  • каждую пятницу с 09:00 до 11:00.

Получить копии можно в канцеляриях по гражданским, уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а также в архиве суда.

Архив суда работает по следующему графику:

  • понедельник–четверг: с 08:30 до 17:30;
  • пятница: с 08:00 до 15:45;
  • перерыв: с 13:00 до 13:45.

Личный прием граждан председателем суда проводится:

  • каждую среду с 15:00 до 17:00;
  • каждую пятницу с 09:00 до 11:00.

Руководитель аппарата суда осуществляет личный прием граждан ежедневно в течение всего рабочего дня аппарата суда (кабинет №9).

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суд Киев Киевская область

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