Контакты и график работы Киево-Святошинского райсуда Киевской области

Как работает Киево-Святошинский суд Киевской области.

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Киево-Святошинский районный суд Киевской области сообщил актуальные контактные данные, график работы суда, канцелярий и порядок приема граждан.

Обратиться в суд можно по телефону (044) 424-31-54 или по электронной почте [email protected].

График работы суда:

понедельник–четверг: с 08:30 до 17:30;

пятница: с 08:00 до 15:45;

перерыв: с 13:00 до 13:45.

Прием исковых заявлений, заявлений и корреспонденции осуществляется в канцелярии суда (кабинет №1):

понедельник–четверг: с 08:30 до 16:00;

пятница: с 08:00 до 15:00.

Ознакомиться с материалами судебных дел можно в течение всего рабочего дня аппарата суда в соответствующих канцеляриях:

канцелярия по гражданским делам (кабинет №2);

канцелярия по уголовным делам (кабинет №3);

канцелярия по делам об административных правонарушениях (кабинет №6);

архив суда.

Выдача копий судебных решений осуществляется:

каждую среду с 15:00 до 17:00;

каждую пятницу с 09:00 до 11:00.

Получить копии можно в канцеляриях по гражданским, уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а также в архиве суда.

Архив суда работает по следующему графику:

понедельник–четверг: с 08:30 до 17:30;

пятница: с 08:00 до 15:45;

перерыв: с 13:00 до 13:45.

Личный прием граждан председателем суда проводится:

каждую среду с 15:00 до 17:00;

каждую пятницу с 09:00 до 11:00.

Руководитель аппарата суда осуществляет личный прием граждан ежедневно в течение всего рабочего дня аппарата суда (кабинет №9).

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