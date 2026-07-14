Контакты и график работы Киево-Святошинского райсуда Киевской области
Киево-Святошинский районный суд Киевской области сообщил актуальные контактные данные, график работы суда, канцелярий и порядок приема граждан.
Обратиться в суд можно по телефону (044) 424-31-54 или по электронной почте [email protected].
График работы суда:
- понедельник–четверг: с 08:30 до 17:30;
- пятница: с 08:00 до 15:45;
- перерыв: с 13:00 до 13:45.
Прием исковых заявлений, заявлений и корреспонденции осуществляется в канцелярии суда (кабинет №1):
- понедельник–четверг: с 08:30 до 16:00;
- пятница: с 08:00 до 15:00.
Ознакомиться с материалами судебных дел можно в течение всего рабочего дня аппарата суда в соответствующих канцеляриях:
- канцелярия по гражданским делам (кабинет №2);
- канцелярия по уголовным делам (кабинет №3);
- канцелярия по делам об административных правонарушениях (кабинет №6);
- архив суда.
Выдача копий судебных решений осуществляется:
- каждую среду с 15:00 до 17:00;
- каждую пятницу с 09:00 до 11:00.
Получить копии можно в канцеляриях по гражданским, уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а также в архиве суда.
Архив суда работает по следующему графику:
- понедельник–четверг: с 08:30 до 17:30;
- пятница: с 08:00 до 15:45;
- перерыв: с 13:00 до 13:45.
Личный прием граждан председателем суда проводится:
- каждую среду с 15:00 до 17:00;
- каждую пятницу с 09:00 до 11:00.
Руководитель аппарата суда осуществляет личный прием граждан ежедневно в течение всего рабочего дня аппарата суда (кабинет №9).
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