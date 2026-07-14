Контакти та графік роботи Києво-Святошинського райсуду Київської області

Як працює Києво-Святошинський районний суд Київської області.

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Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомив актуальні контактні дані, графік роботи суду, канцелярій та порядок прийому громадян.

Звернутися до суду можна за телефоном (044) 424-31-54 або електронною поштою [email protected].

Графік роботи суду:

понеділок–четвер: з 08:30 до 17:30;

п’ятниця: з 08:00 до 15:45;

перерва: з 13:00 до 13:45.

Прийом позовних заяв, заяв та кореспонденції здійснюється у канцелярії суду (кабінет №1):

понеділок–четвер: з 08:30 до 16:00;

п’ятниця: з 08:00 до 15:00.

Ознайомитися з матеріалами судових справ можна протягом усього робочого дня апарату суду у відповідних канцеляріях:

канцелярія з цивільних справ (кабінет №2);

канцелярія з кримінальних справ (кабінет №3);

канцелярія у справах про адміністративні правопорушення (кабінет №6);

архів суду.

Видача копій судових рішень здійснюється:

щосереди з 15:00 до 17:00;

щоп’ятниці з 09:00 до 11:00.

Отримати копії можна у канцеляріях з цивільних, кримінальних справ, у справах про адміністративні правопорушення, а також в архіві суду.

Архів суду працює за таким графіком:

понеділок–четвер: з 08:30 до 17:30;

п’ятниця: з 08:00 до 15:45;

перерва: з 13:00 до 13:45.

Особистий прийом громадян головою суду проводиться:

щосереди з 15:00 до 17:00;

щоп’ятниці з 09:00 до 11:00.

Керівник апарату суду здійснює особистий прийом громадян щодня протягом усього робочого дня апарату суду (кабінет №9).

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