Контакти та графік роботи Києво-Святошинського райсуду Київської області
Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомив актуальні контактні дані, графік роботи суду, канцелярій та порядок прийому громадян.
Звернутися до суду можна за телефоном (044) 424-31-54 або електронною поштою [email protected].
Графік роботи суду:
- понеділок–четвер: з 08:30 до 17:30;
- п’ятниця: з 08:00 до 15:45;
- перерва: з 13:00 до 13:45.
Прийом позовних заяв, заяв та кореспонденції здійснюється у канцелярії суду (кабінет №1):
- понеділок–четвер: з 08:30 до 16:00;
- п’ятниця: з 08:00 до 15:00.
Ознайомитися з матеріалами судових справ можна протягом усього робочого дня апарату суду у відповідних канцеляріях:
- канцелярія з цивільних справ (кабінет №2);
- канцелярія з кримінальних справ (кабінет №3);
- канцелярія у справах про адміністративні правопорушення (кабінет №6);
- архів суду.
Видача копій судових рішень здійснюється:
- щосереди з 15:00 до 17:00;
- щоп’ятниці з 09:00 до 11:00.
Отримати копії можна у канцеляріях з цивільних, кримінальних справ, у справах про адміністративні правопорушення, а також в архіві суду.
Архів суду працює за таким графіком:
- понеділок–четвер: з 08:30 до 17:30;
- п’ятниця: з 08:00 до 15:45;
- перерва: з 13:00 до 13:45.
Особистий прийом громадян головою суду проводиться:
- щосереди з 15:00 до 17:00;
- щоп’ятниці з 09:00 до 11:00.
Керівник апарату суду здійснює особистий прийом громадян щодня протягом усього робочого дня апарату суду (кабінет №9).
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