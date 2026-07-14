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Контакти та графік роботи Києво-Святошинського райсуду Київської області

07:05, 14 липня 2026
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Як працює Києво-Святошинський районний суд Київської області.
Контакти та графік роботи Києво-Святошинського райсуду Київської області
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Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомив актуальні контактні дані, графік роботи суду, канцелярій та порядок прийому громадян.

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Звернутися до суду можна за телефоном (044) 424-31-54 або електронною поштою [email protected].

Графік роботи суду:

  • понеділок–четвер: з 08:30 до 17:30;
  • п’ятниця: з 08:00 до 15:45;
  • перерва: з 13:00 до 13:45.

Прийом позовних заяв, заяв та кореспонденції здійснюється у канцелярії суду (кабінет №1):

  • понеділок–четвер: з 08:30 до 16:00;
  • п’ятниця: з 08:00 до 15:00.

Ознайомитися з матеріалами судових справ можна протягом усього робочого дня апарату суду у відповідних канцеляріях:

  • канцелярія з цивільних справ (кабінет №2);
  • канцелярія з кримінальних справ (кабінет №3);
  • канцелярія у справах про адміністративні правопорушення (кабінет №6);
  • архів суду.

Видача копій судових рішень здійснюється:

  • щосереди з 15:00 до 17:00;
  • щоп’ятниці з 09:00 до 11:00.

Отримати копії можна у канцеляріях з цивільних, кримінальних справ, у справах про адміністративні правопорушення, а також в архіві суду.

Архів суду працює за таким графіком:

  • понеділок–четвер: з 08:30 до 17:30;
  • п’ятниця: з 08:00 до 15:45;
  • перерва: з 13:00 до 13:45.

Особистий прийом громадян головою суду проводиться:

  • щосереди з 15:00 до 17:00;
  • щоп’ятниці з 09:00 до 11:00.

Керівник апарату суду здійснює особистий прийом громадян щодня протягом усього робочого дня апарату суду (кабінет №9).

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суд Київ Київська область

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