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Роботодавець може утримати 50% із зарплати: у яких випадках це дозволяє закон

07:58, 14 липня 2026
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Коли роботодавець може зменшити суму виплати працівникові та скільки дозволено утримати.
Роботодавець може утримати 50% із зарплати: у яких випадках це дозволяє закон
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Роботодавець не має права довільно утримувати кошти із заробітної плати працівника. Закон чітко визначає перелік підстав, порядок оформлення таких відрахувань та максимальний розмір сум, які можуть бути утримані із зарплати. У більшості випадків роботодавець може відрахувати не більше 20% заробітку, а в окремих випадках, прямо передбачених законодавством, — до 50%.

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Коли роботодавець має право утримувати кошти із зарплати

Порядок відрахувань із заробітної плати регулюють статті 127–129 Кодексу законів про працю України.

Зокрема, відповідно до статті 127 КЗпП, роботодавець може провести відрахування із заробітної плати лише у визначених законом випадках. Такими підставами є:

  • несвоєчасне повернення авансу;
  • помилкове нарахування працівникові більшої суми заробітної плати;
  • неповернення невикористаних коштів, виданих на службове відрядження;
  • відшкодування збитків, завданих підприємству;
  • відрахування за невідпрацьовані дні щорічної відпустки у разі звільнення працівника.

Який максимальний розмір відрахувань із зарплати

Відповідно до статті 128 Кодексу законів про працю України, під час кожної виплати заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20% заробітної плати, що належить до виплати працівникові.

Водночас у випадках, окремо передбачених законодавством України, із заробітної плати може бути утримано до 50% заробітку.

Якщо відрахування здійснюються за кількома виконавчими документами одночасно, працівникові в будь-якому разі має бути збережено не менше 50% його заробітної плати.

Які правила має дотримуватися роботодавець

Для проведення відрахувань роботодавець повинен видати відповідний наказ не пізніше ніж через один місяць після виявлення заборгованості або після закінчення строку, встановленого для повернення коштів.

Стаття 129 Кодексу законів про працю України встановлює перелік виплат, з яких відрахування не допускаються. Зокрема, утримання не можуть здійснюватися із вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які відповідно до законодавства не може бути звернено стягнення.

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