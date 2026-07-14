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Работодатель может удержать 50% из заработной платы: в каких случаях это разрешает закон

07:58, 14 июля 2026
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Когда работодатель может уменьшить сумму выплаты работнику и сколько разрешено удержать.
Работодатель может удержать 50% из заработной платы: в каких случаях это разрешает закон
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Работодатель не имеет права произвольно удерживать средства из заработной платы работника. Закон четко определяет перечень оснований, порядок оформления таких удержаний и максимальный размер сумм, которые могут быть удержаны из заработной платы. В большинстве случаев работодатель может удержать не более 20% заработка, а в отдельных случаях, прямо предусмотренных законодательством, — до 50%.

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Когда работодатель имеет право удерживать средства из заработной платы

Порядок удержаний из заработной платы регулируют статьи 127–129 Кодекса законов о труде Украины.

В частности, согласно статье 127 КЗоТ, работодатель может произвести удержания из заработной платы только в определенных законом случаях. Такими основаниями являются:

  • несвоевременный возврат аванса;
  • ошибочное начисление работнику большей суммы заработной платы;
  • невозврат неиспользованных средств, выданных на служебную командировку;
  • возмещение ущерба, причиненного предприятию;
  • удержания за неотработанные дни ежегодного отпуска в случае увольнения работника.

Каков максимальный размер удержаний из заработной платы

Согласно статье 128 Кодекса законов о труде Украины, при каждой выплате заработной платы общий размер всех удержаний не может превышать 20% заработной платы, причитающейся к выплате работнику.

В то же время в случаях, отдельно предусмотренных законодательством Украины, из заработной платы может быть удержано до 50% заработка.

Если удержания осуществляются одновременно по нескольким исполнительным документам, за работником в любом случае должно быть сохранено не менее 50% его заработной платы.

Каких правил должен придерживаться работодатель

Для проведения удержаний работодатель должен издать соответствующий приказ не позднее чем через один месяц после выявления задолженности либо после окончания срока, установленного для возврата средств.

Статья 129 Кодекса законов о труде Украины устанавливает перечень выплат, из которых удержания не допускаются. В частности, удержания не могут осуществляться из выходного пособия, компенсационных и других выплат, на которые в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание.

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