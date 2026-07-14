Как зарегистрировать право аренды земли, входящей в состав наследства и находящейся в управлении местного органа

В случае отсутствия наследников или исполнителя завещания лицом, управляющим наследством, в состав которого входит земельный участок, является сельский, поселковый, городской совет по месту нахождения такого земельного участка.

Фото: 24tv.ua

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Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста разъяснило вопрос оформления государственной регистрации права аренды земельного участка, входящего в состав наследства и находящегося в управлении органа местного самоуправления.

«Оформление наследства наследниками может длиться годами, особенно в случаях возникновения споров между наследниками, необходимости установления юридических фактов, судебного обжалования или наличия других обстоятельств, усложняющих процедуру. Также случаются случаи, когда наследники вообще отсутствуют.

В то же время земельные участки, входящие в состав наследства, требуют надлежащего управления и рационального использования еще до момента оформления на них права собственности», — отметили в ведомстве.

В соответствии с частью пятой статьи 4 Закона Украины «Об аренде земли» арендодателем земельного участка, входящего в состав наследства, в случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от его принятия после истечения шести месяцев со дня открытия наследства, является лицо, управляющее наследством.

Положениями статьи 1285 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что в случае отсутствия наследников или исполнителя завещания лицом, управляющим наследством, в состав которого входит земельный участок, является сельский, поселковый, городской совет по месту нахождения такого земельного участка.

Согласно статье 30-1 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» решение органа местного самоуправления о передаче в аренду земельного участка, входящего в состав наследства и находящегося в управлении органа местного самоуправления, может приниматься и в случае отсутствия государственной регистрации права собственности территориальной общины на такой земельный участок в Государственном реестре прав.

Государственная регистрация права аренды земельного участка, входящего в состав наследства и переданного в управление, проводится в специальном разделе Государственного реестра прав без государственной регистрации права собственности за лицом, управляющим наследством, кроме случаев, когда право собственности на такой земельный участок уже зарегистрировано в Государственном реестре прав.

Во время государственной регистрации права собственности на такой земельный участок за наследником или территориальной общиной записи об обременениях переносятся в соответствующую часть открытого раздела Государственного реестра прав.

Государственная регистрация прекращения права аренды земельного участка, входящего в состав наследства и находящегося в управлении органа местного самоуправления, проводится без подачи соответствующего заявления заявителями одновременно с государственной регистрацией права собственности на соответствующий земельный участок.

Важно помнить основные правила заключения договоров аренды земли (ст. 15, 19 Закона Украины «Об аренде земли»):

существенными условиями договора аренды земли являются:

объект аренды (кадастровый номер, место расположения и размер земельного участка);

дата заключения и срок действия договора аренды;

арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра, а также ответственности за ее неуплату.

По согласию сторон в договоре аренды земли могут указываться другие условия.

Срок действия договора аренды земли определяется по согласию сторон, но не может превышать 50 лет.

Дата окончания действия договора аренды исчисляется от даты его заключения.

Право аренды земельного участка возникает с момента государственной регистрации такого права.

При передаче в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства срок действия договора аренды земли определяется по согласию сторон, но не может быть меньше 7 лет. Вместе с тем, в случае появления собственника земельного участка до истечения минимального семилетнего срока, право аренды будет прекращено в соответствии с законом.

Также напомним, что срок государственной регистрации права аренды по общему правилу составляет 5 рабочих дней, административный сбор — 170 грн.

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