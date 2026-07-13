Арест не может препятствовать оформлению наследства после завершения исполнительного производства — КГС ВС

Наследник может через суд добиться снятия ареста с наследственного имущества, если исполнительное производство уже завершено, а обременение безосновательно блокирует оформление наследства.

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Верховный Суд подтвердил, что наследник может требовать через суд снятия ареста с наследственного имущества, если исполнительное производство завершено, а арест безосновательно препятствует оформлению наследства. При этом длительное сохранение такого ограничения не должно нарушать право лица на мирное владение имуществом.

Истица обратилась в суд после того, как не смогла получить свидетельство о праве на наследство. Нотариус отказал ей в оформлении наследственных прав из-за ареста, наложенного еще в 2020 году на все недвижимое имущество умершего родственника, от которого наследственное имущество последовательно перешло ее мужу, а после его смерти — самой истице.

Арест был наложен в рамках исполнительного производства по взысканию долгов. Впоследствии исполнительное производство было окончено именно в связи со смертью должника. Несмотря на это запись об аресте в государственном реестре сохранилась, что фактически заблокировало оформление наследства.

Суды первой и апелляционной инстанций сняли арест. Главное управление ГНС в Полтавской области обжаловало эти решения, настаивая, что налоговый орган не является надлежащим ответчиком, а также ссылаясь на наличие у умершего налоговой задолженности.

Кассационный гражданский суд оставил кассационные жалобы без удовлетворения и согласился с выводами судов предыдущих инстанций.

Обстоятельства дела

После смерти мужа истица приняла наследство. В его состав входило недвижимое имущество, которое муж унаследовал после смерти своего брата. Однако никто из наследников не успел юридически оформить свои наследственные права.

Когда истица обратилась к нотариусу, выяснилось, что все имущество первоначального наследодателя находится под арестом. Обременение было внесено в 2020 году государственным исполнителем в рамках сводного исполнительного производства о взыскании налоговой недоимки и других долгов.

В 2021 году исполнительное производство было окончено в связи со смертью должника. Вместе с тем государственный исполнитель не снял арест, поскольку после окончания исполнительного производства вследствие смерти должника Закон «Об исполнительном производстве» не предусматривал для него оснований самостоятельно отменить арест при наличии непогашенной задолженности. В такой ситуации арест может быть снят только по решению суда.

Именно существование этого ареста стало основанием для отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство. Поэтому наследница обратилась в суд с иском о снятии ареста.

Что отметил Верховный Суд

КГС ВС напомнил, что наследник, который надлежащим образом принял наследство, становится собственником наследственного имущества с момента открытия наследства. Отсутствие свидетельства о праве на наследство либо государственной регистрации права собственности само по себе не лишает наследника возможности защищать свои имущественные права.

Суд обратил внимание, что Закон «Об исполнительном производстве» предусматривает: если после окончания исполнительного производства государственный исполнитель не имеет законных оснований самостоятельно снять арест, это может быть сделано по решению суда.

Коллегия судей отметила, что по делу № 548/590/25 исполнительное производство было завершено в связи со смертью должника, соответствующее постановление не было обжаловано и оставалось действующим, истица не являлась должником в данном исполнительном производстве, а арест фактически лишал ее возможности оформить наследственные права. При таких обстоятельствах суд признал, что избранный способ защиты — иск о снятии ареста — является надлежащим и эффективным.

Верховный Суд также подчеркнул, что при обстоятельствах данного дела дальнейшее существование ареста после завершения исполнительного производства, когда истица не является должником, а арест препятствует оформлению наследства, является неоправданным вмешательством в право на мирное владение имуществом, гарантированное статьей 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Такое вмешательство должно соответствовать принципу пропорциональности и не может возлагать на лицо чрезмерное бремя.

Почему ГНС осталась надлежащим ответчиком

Одним из основных доводов кассационной жалобы было то, что ответчиком должен был быть только орган государственной исполнительной службы.

Верховный Суд с этим не согласился.

Коллегия отметила, что арест был наложен в рамках сводного исполнительного производства, в состав которого входило и исполнительное производство о взыскании налоговой недоимки. Налоговый орган в таких правоотношениях является органом взыскания, поэтому спор о снятии такого ареста непосредственно касается его прав и обязанностей. Именно поэтому ГУ ГНС в Полтавской области является надлежащим соответчиком по данному делу.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание, что материалы дела не содержат доказательств того, что после смерти должника налоговый орган обращался к нотариусу либо к наследникам с требованиями о погашении долга в сроки, предусмотренные статьей 1281 ГК Украины, либо инициировал замену стороны исполнительного производства. Эти обстоятельства также были учтены при оценке доводов кассационной жалобы.

Что решил КГС ВС

Кассационный гражданский суд оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми арест с наследственного недвижимого имущества был снят.

Также Верховный Суд оставил без изменений дополнительное постановление апелляционного суда о взыскании в пользу истицы 5 000 грн расходов на профессиональную правовую помощь. Суд отметил, что истица предоставила надлежащие доказательства понесенных расходов, а их размер является разумным и соразмерным сложности дела.

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