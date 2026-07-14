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Як зареєструвати право оренди землі, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні місцевого органу

08:52, 14 липня 2026
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У разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська, селищна, міська рада за місцезнаходженням такої земельної ділянки.
Як зареєструвати право оренди землі, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні місцевого органу
Фото: 24tv.ua
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Управління державної реєстрації Хмельницького МРУ Мін'юсту роз’яснило питання оформлення державної реєстрації права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування.

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«Оформлення спадщини спадкоємцями може тривати роками, особливо у випадках виникнення спорів між спадкоємцями, необхідності встановлення юридичних фактів, судового оскарження чи наявності інших обставин, що ускладнюють процедуру. Також трапляються випадки, коли спадкоємці взагалі відсутні.

Водночас земельні ділянки, що входять до складу спадщини, потребують належного управління та раціонального використання ще до моменту оформлення на них права власності», - зазначили у відомстві.

Відповідно до частини п’ятої статті 4 Закону України «Про оренду землі» орендодавцем земельної ділянки, що входить до складу спадщини, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини, є особа, яка управляє спадщиною.

Положеннями статті 1285 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська, селищна, міська рада за місцезнаходженням такої земельної ділянки.

Згідно із статтею 30-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та її обтяжень» рішення органу місцевого самоврядування про передачу в оренду земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування, може прийматися і у разі відсутності державної реєстрації права власності територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав.

Державна реєстрація права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та передана в управління, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав без державної реєстрації права власності за особою, яка управляє спадщиною, крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.

Під час державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за спадкоємцем або територіальною громадою записи про обтяження переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав.

Державна реєстрація припинення права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування, проводиться без подання відповідної заяви заявниками одночасно з державною реєстрацією права власності на відповідну земельну ділянку.

Важливо пам’ятати основні правила укладення договорів оренди землі (ст. 15, 19 Закону України «Про оренду землі»):

істотними умовами договору оренди землі є:

- об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

- дата укладення та строк дії договору оренди;

- орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. 

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.

Дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його укладення.

Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації такого права.

При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років. Разом із тим, у випадку появи власника земельної ділянки до спливу мінімального семирічного строку, право оренди буде припинено відповідно до закону.

Також  нагадаємо, що строк держаної реєстрації права оренди за загальним правилом складає  5 робочих днів, адміністративний збір – 170 грн.

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мінюст земля

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